16-åring varetektsfengsles i to nye uker

16-åringen som er siktet for drapsforsøk etter en knivstikking på Os, blir varetektsfengslet i to nye uker, melder BT.

Det er funnet en ny kniv etter tips fra guttens forsvarer.

– Det er funnet en kniv på et sted siktede har opplyst til sin forsvarer at kniven skulle være. Den skal nå undersøkes for å se om det er kniven som ble brukt sist søndag, sier politiadvokat Eli Valheim til avisen mandag.