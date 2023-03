16-åring tatt i 151 km/t i tunnel



Ein 16 år gammal gut vart i fjor haust målt til 151 kilometer i timen i 80-sona i ein tunnel i Sogndal. tillegg til fartsoverskridinga var guten tiltalt for køyring utan førarkort og for at han køyrde bil også ein månad etter råkøyringa i tunnelen. 16-åringen tilstod alt han var tiltalt for i Sogn og Fjordane tingrett før helga. Den unge mannen må gjennomføre ti månader ungdomsoppfølging og fekk 19 månaders sperrefrist på førarkortet.