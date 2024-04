16-åring forblir fengslet

Det finnes fortsatt ingen passende barnevernsplass for 16-åringen, som er siktet for drapsforsøk mot en 15-åring på Osøyro i februar. Han er derfor fengslet i to nye uker, skriver BA.

– Siden sist er siktelsen mot 16-åringen utvidet til å også gjelde et trusseltilfelle, opplyser politiadvokat Eli Valheim til avisen.