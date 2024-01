1532 BKK- kundar utan straum

1532 BKK- kundar er utan straum. 1396 av dei held til i Bjørnafjord. Her forsvann straumen like etter klokka 18.00 BKK reknar med at straumen skal vere tilbake 21.00. i Fjaler er to kundar utan straum. Dei må vente til klokka 12.00 i morgon før den er tilbake, skriv straumselskapet. I Gulen har 134 kundar vore straumlause sidan 15.54. Dei får straumen att kring 20.30, melder BKK.