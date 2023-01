15 personar i slåstkamp i Bergen i natt

Rett før klokka 1 natt til fredag rykte politiet ut til eit gjengslagsmål på Torget i Bergen sentrum, melder BT.

– Me fekk melding om at det var rundt 15 personar som slost, seier Ole Bjørn Sveen, leiar for patruljeseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon til avisa. Då politiet kom til staden skal fleire av dei involverte ha sprunge vekk. Politiet fekk snakka med fire av dei involverte. Dei meiner det ser ut til å ha vore to grupperingar som barka saman. Ingen skal ha blitt skadde.