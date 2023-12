15 millionar til Raftostiftelsen

Raftostiftelsen i Bergen ligg inne med ei støtte på 15 millionar kroner i statsbudsjettet som blei presentert sundag. Det gjer at planane om å bygga eit nytt og utvida Raftohus kan realiserast. – Dette er ei utruleg gledeleg og etterlengta nyheit. Planane som no har fått støtte betyr i praksis at dobbelt så mange elevar kan få undervising i demokrati og menneskerettar, fortel dagleg leiar Jostein Hole Kobbeltvedt i ei pressemelding.