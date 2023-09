14 førelegg under trafikkontroll i Nordfjord

UP Nordfjord har torsdag hatt trafikkontroll i ei 60-sone på riksveg 15 ved Mindresunde nær Stryn.

På under to timar delte dei ut 14 førelegg, skriv Fjordingen.

To førarar vart målt til 84 km/t, som er to km/t unna førarkortbeslag. Ti av reaksjonane var for fart over 74 km/t, opplyser UP til avisa.