Ola Buer (14) peikar oppover mot fjellet Reinanuten som ligg like bak der han bur.

Han er oppvaksen i Buardalen i Odda og er godt kjend i dei bratte vestlandsfjella. Natt til søndag blei spesiell for fjortenåringen.

Svima av i fjellet

Heime frå jobb laurdag kveld fekk han høyre av far sin at eit turfølgje på tre sleit med å kome seg ned att frå fjellet og at ei kvinne skulle ha svima av der oppe.

Reinanuten er ein populær fjelltur i området. Totalt er han på 1040 høgdemeter. Foto: Tale Hauso

– Eg var litt sliten etter jobb, men heiv på meg klede, pakka sekken og gjekk raskt oppover.

Oppe på 1100 moh. såg Ola ingen teikn til folk, men på veg nedover ryggen av fjellet att, i retning familiestølen, oppdaga han lys og høyrde rop.

Han blinka med hovudlykta og signaliserte at han hadde sett turfølgjet.

Utstyrt med blant anna jaktradio, lommelykt, ekstra hovudlykt og klede, la Ola ut på redningsoppdrag natt til søndag. Foto: Tale Hauso

– Eg gjekk raskt til dei og fekk kontakt. Dei trudde nok eg var litt eldre enn eg er, men dei var veldig glade for at det var ein lokalkjend som fann dei.

Han gav turfølgjet brus og sjokolade og heldt humøret deira oppe heilt til Røde Kors kom til staden.

Blei sjokkerte

Sako Yahia Darwish var ein av dei tre i følgjet. Etter å ha gått i fem-seks timar nådde dei toppen, to timar seinare enn planlagt.

– Då hadde vi ikkje meir vatn, vi var slitne og det var mørkt. Sally blei veldig svimmel.

Turfølgjet bestod av Mahmoud Dehlaki, Sally Dehlaki og Sako Yahia Darwish. På dette bildet ante dei fred og inga fare. Foto: Privat

Dei ringde til 112 som først ville sende eit helikopter, men så blei det til at Røde Kors skulle hjelpe følgjet ned att.

Cirka ein time etter midnatt såg Sally Dehlaki eit lys langt vekke.

– Vi begynte å skrike og rope for å få kontakt.

Dei såg at lyset blinka tilbake, og blei letta over at det dei trudde var mannskap frå Røde Kors hadde sett dei.

Turfølgjet er svært takksame for å ha blitt funne av Ola. Mahmoud Dehlaki og Sako Yahia Darwish er vikarar ved Bokko bu- og behandlingssenter i Odda, Sally Dehlaki er søster til Mahmoud. Foto: Tale Hauso

Kva tenkte de då det var Ola som dukka opp?

– Vi spurte han rett ut kor gammal han var og blei heilt sjokkerte då han svarte «14 år», seier dei tre.

– Så ung og åleine der oppe i mørket, det er heilt sjukt. Hadde han ikkje funne oss hadde det nok tatt mykje lengre tid å kome seg heim, seier Darwish.

Les også: Jarl (31) ble alvorlig skadet da han skulle redde turister ned fra Vågakallen i Lofoten

Stolt far

Faren til Ola, Bjørn Buer, høyrde at Røde Kors sleit med å finne folk laurdag kveld og kjende seg trygg på at sonen ville takle oppdraget.

– Han er ein dyktig fjellmann og ein solid kar, så eg var meir bekymra for turfølgjet enn for han.

Far Bjørn Buer seier han veit kva sonen er god for, og var ikkje bekymra for Ola då han la ut på redningsoppdrag i mørket. Foto: Tale Hauso

Det var meldt dårleg vêr utover natta, ifølgje Buer. Partiet kor turfølgjet blei funne i, beskriv både han og sonen som «eit stygt og farleg område».

– Det er klart at eg blir veldig stolt av Ola som fann dei, heldt dei varme og gav dei mat.

– Kjempeimponerande

Nils Kristian Berge i aksjonsgruppa i Røde Kors stadfestar at dei brukte tid på å samle saman mannskap laurdag kveld då dei blei kalla ut til aksjon i 23-tida.

Då Røde Kors kom opp var turfølgjet slitne og tomme for energi. Berge seier Ola har gjort ein formidabel innsats. Foto: Tale Hauso / Tale Hauso

– Då vi var klare til å gå oppover frå Buer, fekk vi høyre at Ola allereie hadde sprunge oppover med Coca-Cola og proviant i sekken. Det er veldig sprekt gjort, seier Berge.

Han legg til at Reinanuten ikkje er eit område ein vil gå seg vill i, spesielt ikkje på nattetid. Turen blir rekna som krevjande og skal ta omtrent seks timar totalt.

Via jaktradioen hadde dei god kontakt med Ola som rapporterte om tilstanden til turfølgjet.

– Han gjorde for så vidt vår jobb før vi var komne. Det er kjempeimponerande, legg Berge til.

Får ros frå politiet

Det var like etter klokka 22 laurdag kveld politiet fekk melding om hendinga.

Politistasjonssjef Øystein Torsnes ved Hardanger politistasjon seier at turfølgjet ikkje var spesielt turvande. Dei tre har bustadadresse i Sverige. Bilete teke i samband med ei anna sak. Foto: Tale Hauso

– Posisjonen deira var kjend, og dei blei sette i kontakt med AMK, seier Torsnes ved Hardanger politistasjon.

Politiet kunne avslutta oppdraget etter ein halv times tid.

Politisjefen rosar Ola.

– Det er kjempeflott at han bidrog til at dei kom seg heilt ned. Det var sikkert veldig velkome, seier Torsnes.

Fleire henteoppdrag

Røde Kors Hjelpekorps har hatt mykje å gjere dei siste to åra.

Nils Kristian Berge meiner innsatsen til Ola natt til søndag viser at han er ein god kandidat til å bli med som frivillig i aksjonsgruppa, når han er gammal nok.

Ikkje før nærare klokka 03:00 var gjengen nede igjen. Her er Mahmoud, Sako, Ola og Sally. – Ola visste akkurat korleis han skulle handtere situasjonen, seier Sally Dehlaki. Foto: Privat

Om sin eigen innsats seier Ola følgjande:

– Eg likar jo å hjelpe folk. Onkelen min og ein god venn av pappa er med i Røde Kors, så dei inspirerer meg til å bli med. Men eg må nok vente eit par år først, slik at eg blir gammal nok.