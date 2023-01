Gutten fra Afghanistan forsvant en ettermiddag i starten av desember etter å ha bodd drøye tre måneder i Norge

Nå har han vært borte fra omsorgssenteret til barnevernet i over en måned, men politiet har ikke lett etter ham.

Dette til tross for at justisminister Emilie Enger Mehl nylig uttalte at alle som forsvinner skal letes etter på lik linje.

Gutten er det nyeste tilskuddet til statistikken NRK kunne avsløre i desember: 432 enslige mindreårige asylsøkere har forsvunnet de siste åtte årene og står fortsatt oppført som savnet. Blant dem var fem barn ti år eller yngre, den yngste fem år.

Det rystet hele Stortinget, og i januar måtte statsråden møte opp og svare på flere kritiske spørsmål.

Forsvinningene skjedde ikke bare i kjølvannet av flyktningstrømmen i 2016–2017.

I 2022 forsvant totalt syv unge asylsøkere fra mottak og omsorgssentre uten at politiet lette etter dem, viser dokumenter NRK har fått innsyn i.

Flere fagfolk har advart om at barna kan bli ofre for menneskehandel.

Dette har vi avslørt: Ekspandér faktaboks NRK har i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk fått innsyn i en rekke tall og dokumenter. Dette er våre overordnede funn: Staten vet fortsatt ikke hvor 432 enslige mindreårige asylsøkerer som forsvant fra asylmottak og omsorgssentre fra 2015 og frem til høsten 2022 oppholder seg.

Fem av de var ti år eller yngre. Den yngste fem år.

Politiet har i liten grad lett aktivt etter barna og ungdommene selv om et samlet storting i 2015 vedtok at asylbarn skal letes etter på lik linje med norske barn.

Flere av dem som har forsvunnet finnes ikke i politiets systemer.

Savnet-meldinger blir i flere tilfeller liggende lenge hos politiet før det blir opprettet sak.

Flere av barna og ugdommene blir skildret som sårbare, psykisk syke, voldelige - men blir likevel ikke lett aktivt etter.

Politiet gjør mer i saker med norske satsborgere.

Ikke meldt savnet til politiet

NRK har besøkt omsorgssenteret 14-åringen bodde på før han forsvant. En ny gutt har fått hans plass nå.

Her bor asylsøkere som er 15 år gamle eller yngre, alle gutter. De har sitt eget rom, to fellesbad, en TV-stue, kjøkken, brettspill og et fussballbord.

I gangen står det to store kurver ved siden av joggesko og slippers: én med brukte sokker, én med rene par.

Rene sokker på omsorgssenteret for asylbarn. Foto: Eline Johnsen Helledal / NRK

Politiet bekrefter å ha mottatt en telefon fra omsorgssenteret samme kveld som gutten forsvant.

Men i politiets registre finnes ingen savnetsak på 14-åringen.

– Dette barnet har ikke blitt meldt savnet for politiet, opplyser politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt, Guro Siljan, i en e-post til NRK.

Hun skriver at omsorgssenteret aldri sendte en skriftlig savnetmelding til politiet da barnet forsvant.

Politiet er nå i dialog med Bufetat, som har omsorgen, om hvorvidt barnet skal regnes som varig savnet. I så fall vil de følge opp saken med etterlysning og videre undersøkelser, opplyser Siljan.

– Det ble ikke vurdert å være nødvendig med en formell savnetmelding på tidspunktet, sier Ingrid Pelin Berg, regiondirektør i Bufetat, region øst.

Grunnet taushetsplikt kan hun ikke uttale seg om saken til 14-åringen.

På kjøleskapet på omsorgssenteret henger en timeplan. Foto: Eline Helledal / NRK

– Vi får ikke noen tegn

Linda Gårder Antonsen er leder ved et av omsorgssentrene på Østlandet. Hun kan heller ikke uttale seg om enkeltsaker.

– På et generelt grunnlag kan jeg si at det kan gå noen uker før vi får kontakt med dem som forsvinner. Noen reiser til et annet land i Europa, gjerne fordi de har et nettverk eller familie der, sier Gårder Antonsen.

Linda Gårder Antonsen leder et av omsorgssentrene på Østlandet for unge mindreårige asylsøkere. Foto: Eline Johnsen Helledal

– Kunne rutinene ved forsvinninger vært bedre?

– Vi skal alltid se på rutinene, følge opp barna og sørge for at de får forsvarlig omsorg, sier hun.

– Det er vanskelig å sette fingeren på hva vi kunne ha gjort. Vi får svært sjelden tegn på at beboere har planer om å forsvinne, sier lederen.

Hun forklarer at det er frivillig om asylsøkeren ønsker å bo på omsorgssenteret.

– Det kan være forhold ved asylsøkerens sak som gjør at vi utarbeider risikovurderinger, men i de fleste tilfeller får vi ingen forvarsel, sier Gårder Antonsen.

Fem andre unge gutter ennå savnet

Ytterligere seks unge asylsøkere forsvant fra Østlandet i fjor, ifølge politiets dokumenter som NRK har fått tilgang til.

Bare én av dem har kommet til rette.

De fem guttene er registrert som savnet i politiets systemer, men ingen undersøkelser er gjort utover dette.

Politiet har ikke lett etter dem.

– Svært ofte foreligger det få, eller ingen, opplysninger om mulig oppholdssted, omgangskrets eller annet som gir mulighet for å drive en rettet etterforskning, sier Olav Unnestad, politistasjonssjef ved Indre Østfold politistasjon.

– Ikke sjelden er det indikasjoner på at den mindreårige kan ha forlatt landet på eget initiativ, sier Unnestad.

Et fussballbord står under trappa på omsorgssenteret gutten forsvant fra. Foto: Eline Johnsen Helledal

Barneombudet: – Uholdbart

– Det er uholdbart at enslige mindreårige asylsøkere forsvinner uten at de blir lett etter, sier fagrådgiver i Barneombudet, Inger Aasgaard.

Fagrådgiver Inger Aasgaard. Foto: Barneombudet

Barneombudet mener det er på overtid at det gjøres en grundig gjennomgang av hvordan barnevernet, UDI og politiet følger opp rutinene sine.

– Det er også grunn til å spørre om de ansvarlige etatene har nok bevissthet og nok kunnskap om den særlig sårbare situasjonen som denne gruppen barn befinner seg i, sier Aasgaard.

Barneombudet har nå sendt et brev til Politidirektoratet om saken.

De ber om informasjon om hvordan politidistriktene følger opp forsvinningssakene. Ombudet vil også vite hvordan Politidirektoratet vil følge opp arbeidet sitt.