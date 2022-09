13 varehus på vent i Førde

Planane om 13 nye varehus i Førde er sette på vent, skriv Firda. Grunnen er at kommunen og Statens vegvesen ikkje er einige om ein tilkomstveg. Vegvesenet vil ikkje ha rundkøyring, medan kommunen og utbyggar meiner at ei rundkøyring er det beste valet. No vurderer kommunen å ta saka til statleg hald. Utbyggaren seier til avisa at alle planar har kollapsa.