13 par ble viet på to timer på Trolltunga: – Veldig romantisk

– Vi gjorde det, vi er gift!, sier nygifte Erica Gagne og Clark Rake, få minutter etter å ha sagt sine ja på Norges kanskje mest kjente turistattraksjon, Trolltunga.

Med store smil viser det canadiske paret stolt fram de nye ringene sine.

– Det var fantastisk! Det overgikk alle forventninger, som alt annet på denne turen, sier Clark.

Lyden av hardingfele og synet av fjord og fjell, gjorde hele opplevelsen til en erkenorsk seremoni.

– Det var veldig vakkert og veldig romantisk, sier Erica.

Det hele begynte torsdag kveld med et forberedelsesmøte for alle som skulle gifte seg. Fredag morgen var den lange brudeparferden til fjells i Hardanger i gang! Erica Gagne og Clark Rake fra Canada er klare for sitt livs største øyeblikk. Det tar sin tid å gå de ti kilometerne til toppen. Ordføreren sparer bena og tar helikopter til toppen, og frakter brudestasen til alle parene. Ellen Berg Andersen og Robin Hansen tar seg en pause på vegen til å vies på Trolltunga. Vel framme er det også mange turister som vil ut for å forevige at de har nådd målet. Et telt er slått opp slik at brudeparene får skiftet før det store skal skje. Mens de venter får de servert Hardangersider og eplemost. Et brudepar venter på sin tur på Trolltunga. Endelig gift! Åtte av parene som grep den unike muligheten med bryllup på Trolltunga. Erica og Clark fra Canada står helt til venstre. Og de siste fem parene. Gratulerer!

Trolltunga Ekspander/minimer faktaboks Trolltunga er en steinformasjon rundt 1180 meter over havet. Fjellutspringet står horisontalt ut fra fjellet 7-800 meter over Ringedalsvatnet i Skjeggedal ved Tyssedal i Odda kommune i Vestland fylke. For å komme til Trolltunga må man reise til Odda, så til Skjeggedal via Tyssedal. Her må man gå til Mågelitopp ved å følge stien langs banen opp. Herfra må man gå østover i rundt 4-5 timar for å komme til Trolltunga, én veg. Tur-retur tar turen 10-11 timer. Stedet har panoramautsikt mot Hardangervida, Folgefonna og fjellene rundt Ringedalsvannet. Besøkstallet har eksplodert etter at nettstedet Tripadvisor i 2012 omtalte Trolltunga som et av verdens mest spektakulære turmål. I 2010 tok under 1000 personer turen i året, mot 81.000 besøkende i 2019.

Reiste helt fra Canada for å gifte seg

I 2021 ble det for aller første gang arrangert vielser på Trolltunga, og verdens fire første par giftet seg på steinplatået.

I år igjen fikk noen heldige muligheten. Fredag var det hele 13 spreke par som hadde valgt å legge vielsen sin til tuppen av fjellet. Et av de var Erica og Clark som kom hele veien fra Canada for å gå to mil tur-retur Trolltunga.

De møttes i 2018, da Clark, som jobber som bilforhandler, skulle selge en bil til Erica.

– Hva kan jeg si? Jeg er en utmerket selger, og nå er vi her, sier Clark lattermildt.

Han oppdaget Trolltunga på Instagram.

– Jeg synes det er romantisk og magisk, og i tillegg en fantastisk historie, sier Erica.

Etter vielsen skal de fortsette turen, og feriere rundt omkring i Norge. Familie og venner hjemme i Canada får følge opplevelsen gjennom bilder og videoer.

Erica Gagne og Clark Rake vies av ordfører Roald Aga Haug foran den fantastiske utsikten. Foto: Tale Hauso / NRK

Giftet seg i egensydde bunader

Ellen Berg Andersen og Robin Hansen fra Tønsberg hadde også bestemt seg for å ha det unike bryllupet.

Turen startet tidlig fredag morgen. Parene gikk ti kilometer til fots, mens alt av bryllupsklær og tilbehør ble flydd opp med helikopter.

– Det var helt fantastisk, egentlig litt surrealistisk, sier Andersen etter vielsen.

– Det er vanskelig å ta innover seg at nå er vi faktisk her, og nå har vi gifta oss!

Paret var kledd i bunader for anledningen, som Ellen selv har sydd. Varme plagg kom godt med, da det blåste litt kaldt på toppen.

– Bunader og norsk natur er en bra match, sier Hansen.

Ellen Berg Andersen og Robin Hansen fra Tønsberg i bunader bruden har sydd selv. Foto: Tale Hauso / NRK

Paret har vært sammen i 13 år, og har et barn sammen.

– Vi er jo turglade, og så ville vi ha et lite bryllup, sier Robin.

– Hva med høydeskrekken?

– Jeg tror ikke jeg har det, sier Ellen smilende.

– Vi har vært på mange klipper sammen før, så jeg tror det skal gå bra, legger Robin til.

Ny bryllupsrekord

Ordfører i Ullensvang kommune, Roald Aga Haug, var dagens vigsler. Det var to grupper med brudepar, som til sammen tok to timer å vie. Haug var også vigsler under de første bryllupene i 2021.

– Det var en stor opplevelse både for oss og for de parene som giftet seg, og jeg tror det ble det for publikum her oppe også, sier Aga Haug.

I år har de sagt ja til alle som ønsket å gifte seg der.

– Hvis vi hadde annonsert dette veldig godt «worldwide», så ville trykket blitt mye større. Kanskje det kan bli gedigne brylluper her framover, sier Aga Haug.

I år ble det rekordmange 13 par som giftet seg på den ikoniske fjellknausen. Tidligere år har det vært fire par.

Ordfører Roald Aga Haug skåler i solskinnet etter å ha gjennomført 8 av 13 vielser. Foto: Tale Hauso / NRK

Gratis for parene

Enn så lenge arrangeres bryllupene kun én dag i året.

– Det kan godt hende at vi skal gifte folk flere dager i sesongen her oppe. Kanskje det skal være mulig å booke online giftermål på Trolltunga. Dette er bare begynnelsen, sier ordføreren.

Han forteller at de har fått mye oppmerksomhet internasjonalt etter det at de første bryllupene ble arrangert.

– De bildene og filmene du får fra bryllupene på Trolltunga er helt eksepsjonelle, så det er klart at det skaper et godt omdømme.

For parene er det også helt gratis.

– De betaler ingenting. De får til og med Hardanger-sider på toppen her. Vi tror at de reklameeffektene det gir er verdt alle pengene for hele Hardanger og for hele Norge.

Ordføreren håper at flere har lyst til å gifte seg der framover. Selv er han klar for flere vielser på Trolltunga i årene som kommer.