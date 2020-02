13 evakuerte frå brann i Florø – tomannsbustad totalskadd

Meldinga om brannen kom ved 23.30-tida, og alle naudetatar rykte ut til Lyngvegen i Florø.

Ni bebuarar i tomannsbustaden kom seg velberga ut, og det er ikkje meldt om skadde. Også fire bebuarar i to nabohus som ligg tett opptil det brennande huset, er evakuerte.

Tomannsbustaden i Lyngvegen er heilt overtent, opplyser politiet. Foto: Fredrik Johan Helland / NRK

Etter kort tid vart det meldt at heile tomannsbustaden står i brann og at brannvesenet ikkje har kontroll på flammane. Vest politidistrikt melder at det er full overtenning i tomannsbustaden.

Dei evakuerte vert tekne vare på av helsepersonell.

Brannfolk fekk i seg røyk

Ved eittida er høge flammar synlege gjennom taket på tomannsbustaden. Brannen er ikkje under kontroll.

Brannfolka som jobbar med å sløkkje brannen, har fått i seg røyk og får helsehjelp, melder Vest politidistrikt.

Utover dette er det ikkje meldt om skadde.

Kraftig vind

Det vert opplyst på staden at brannvesenet har problem med vatn.

Det blæs kraftig og er mykje røyk i området. Politiet ber naboane lukke vindauga.

Klokka 01.20 er flammane frå brannen mindre og det kan sjå ut til at brannvesenet snart kan ha kontroll. Det brenn framleis kraftig og er mykje røyk, men brannen ser ikkje ut til å spreie seg til nabohusa, seier NRK sin reporter på staden.

Kontrollert nedbrenning

Klokka 01.45 er det klart at huset ikkje er til å redde. Vest politidistrikt opplyser at brannfolka no driv med ein kontrollert nedbrenning av huset. Det er ikkje lenger fare for at brannen skal spreie seg til nabohusa.

Held vakt i natt

Dei 12 brannfolka som har jobba med å sløkke brannen, held i natt fram arbeidet med å sikre branntomta slik at flammane ikkje får nytt tak og spreier seg, seier overbefal Kurt Ask i Kinn brannvesen.

