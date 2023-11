13 år gamal gut køyrde bil og slagsmål på bybana – Travel natt for politiet i Bergen

Natt til laurdag har politiet i Bergen rykka ut til ein rekke hendingar.

Kl. 00.08 blei det meldt om at ein mann i Fyllingsdalen viste fram kniv mot ein annan mann. Personen skal ikkje ha truga eller skadd nokon, men etter ein samtale med politiet fekk partane pålegg om å ikkje oppsøke kvarandre.

Kl. 00.48 skal ei kvinne falle i ei trapp på ein utestad i Olav Kyrres gate. Kvinna skal vore ufin mot vakter, gjester og politi. Ho hadde ein liten skade etter fallet og blei køyrd til legevakt med bistand frå politiet.

Kl. 01.30 vart det meldt om slagsmål ved Esso Loddefjord. Politi og ambulanse rykka ut der fleire skal ha vore involvert i slagsmålet.

Kl. 02.44 blei det meldt om eit nytt slagsmål denne gong på Bybana. Fleire skal ha blitt slått til og det enda med at bybana stansa på Paradis. Politiet fekk kontroll på staden og det viste seg at to personar slost, medan nokon gjekk mellom. Ingen blei skadd.

Kl. 03.27 blei det meldt om skrik og smell ved ei bedrift i Åsane. Der skal det ha blitt observert ein bil som kanskje kunne vore ein rusa førar. Politiet fekk stansa bilen og det viste seg at det var to personar i bilen, der føraren var ein gut på 13 år.