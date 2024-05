121 km/t i Fritz C. Riebers veg

En bilfører mistet førerkortet etter å ha kjørt i 121 kilometer i timen i Fritz C. Riebers veg i Bergen i går kveld. Utrykningspolitiet gjennomførte en fartskontroll i 80-sonen på stedet mellom klokken 22.00 og 23.10. To andre bilførere fikk forenklede forelegg. Her var høyeste fart 104 kilometer i timen.