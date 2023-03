12 personar mistar jobben i Sogndal

Dårlege tider for husbygging gjer at selskapet XL Bygg Hundere i Sogndal no må seia opp 12 av 20 tilsette, skriv Sogn Avis.

Sidan 1963 har verksemda halde på med husbygging, og dagleg leiar Asle Roar Hundere seier til avisa at det er trist å gå til dette skrittet. Selskapet skal halda fram med byggjevareforretning, skriv avisa vidare.