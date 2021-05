12 etasjers stillas tatt av vinden – raste i bakken

– Eg sat og såg Dagsrevyen då eg høyrde eit enormt smell. Eg forstod ikkje kva det var før eg kikka ut kjøkkenvindauget.

Det seier Trond Gausemel.

Han bur i tredje etasje i den 12 etasjer høge blokka i Armauer Hansens vei 13 på Slettebakken i Bergen.

Bygget er for tida dekka av stillas og presenning, fordi svalgangane skal renoverast.

SVAI: Dei åtte-ni etasjane av stillaset over leiligheita til Gausemel var borte då han kikka ut vindauget etter braket. Foto: Trond Gausemel

Med kraftig vind i bergensområdet mandag kveld tok vinden litt før klokka 19.20 tak bak stillaspresenningen og reiv laus den ytterste rekka av stillaset.

– Eg gjekk til kjøkkenvindauget for å sjå. Då såg et stillaset like utanfor stå og vaie i vinden.

Gausemel bur i tredje etasje på hjørnet av blokka. Han oppfatta etter kvart at resten av stillaset opp til 12. etasje hadde deisa i bakken.

Politiet og brannvesenet hadde nokre minutt tidlegare kome til staden, men rakk ikkje å gjera noko før eit nytt vindkast plutseleg reiv det svaiande stillaset over ende.

Det er ikkje meld om at det var personar der 12 etasjer med metallrøyr gjekk i bakken.