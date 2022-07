12 år gamal gut omkom i båtulukke i Bømlo kommune

Klokka 16.18 fekk politiet melding om ei båtulukke ved Kråkeneset i nærleiken av Kulleseidkanalen på Bømlo.

Ein liten båt hadde køyrd opp på ein stake, og ein gut blei teken opp av sjøen og frakta til land av ein annan båt.

Store ressursar vart sendt til staden, og det vart utført hjarte- og lungredning på guten.

– Dette førte beklagelegvis ikkje fram og guten vart erklært død klokka 17.20, skriv operasjonsleiar i Sør-Vest politidsitrikt, Nikolai Austrheim, i ei pressemelding.

– Forferdeleg trist

I pressemeldinga opplyser politiet at den 12 år gamle guten var frå området, og at dei pårørande er varsla.

– Det er forferdeleg trist, seier Bømlo-ordførar Sammy Olsen (Sp).

Han opplyser at kommunen har sett i verk kriseteamet sitt. Politiet skriv at dei pårørande er tekne hand om av teamet.

Sammy Olsen er ordførar på Bømlo. Foto: Eli Bjelland / NRK

Politiet jobbar no på staden med vitneavhøyr og undersøkingar for å klarleggja kva som har hendt.

Ordførar Olsen opplyser at Kulleseidkanalen er populært både blant turistar og lokalbefolking i kystkommunen.

– Politiet ber om forståing for at me ikkje har meir informasjon å dela om saka i dag, skriv operasjonsleiar Austrheim i pressemeldinga.