110 manglar straum i Høyanger

110 kundar manglar framleis straum i Høyanger etter uvêret, viser BKK sitt ovresyn. Feilen vart først registrert seint onsdag kveld, og BKK ventar at dei får løyst problemet i løpet av fredag ettermiddag. Feilen er lokalisert, men på grunn av krevjande arbeidsforhold og behov for flyging med helikopter, treng dei dagslys for å få reparert feilen, melder dei.