11 vil bli ny teaterdirektør

11 personar har søkt på stillinga som ny direktør for teater Vestland. Noverande direktør Margunn Grytten Selvik melde i sommar at ho kom til å slutte i jobben sin. No er oppseiingstida snart ute og ny direktør må på plass. Styreleiar Rasmus Mo seier til Firda at det står mellom fire av søkarane som har vore inne til intervju. Blant søkarane er tidlegare administrerande direktør for Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane, Kjartan Aa Berge og noverande turnèprodusent for teateret Frida Aven Høstaker.