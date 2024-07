11 ghanesere forsvant på vei til Bergen City Marathon

Èn av dem skal være død, en annen skal være pågrepet og ni er ikke gjort rede for, skriver Bergens Tidende.

Ifølge den britiske almennkringkasteren BBC skal reisefølget på elleve personer ha brukt falske dokumenter til å skaffe seg visum fra den norske ambassaden i Ghanas hovedstad Accra.

De skal ha oppgitt at målet med reisen var å delta på Bergen City Marathon, som ble arrangert 26. april i år.

Ghanas nasjonale paralympiske komité (NPC Ghana) sier ifølge BBC at ingen av de elleve er kjent for organisasjonen.

NPC Ghana skal overfor BBC ha navngitt to personer som skal ha organisert reisen til Norge. De to skal nå være utestengt fra all paraidrett i det vestafrikanske landet, og være anmeldt til politiet.

Ghanesiske myndigheter undersøker saken, skriver BBC.