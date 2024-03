11-åring funnet i god behold etter leteaksjon

En 11-åring ble funnet i god behold etter en leteaksjon lørdag kveld.

Barnet forsvant fra hjemmet sitt i Alver rundt klokken 18.00, og både nødetater og frivillige ble koblet på i søket.

Rundt klokken 21.45 melder politiet at gutten er funnet i god behold, hjemme hos noen slektninger.

– Vi er kjempeglade for at gutten til slutt ble funnet og at han er i god behold. Det var grunnet tips fra pårørende, at gutten trolig oppfant seg der, sier operasjonsleder Rebnord til NRK og retter en stor takk til alle involverte:

– Politiet takker for god innsats fra Røde Kors, Norske redningshunder og Norsk Folkehjelp.