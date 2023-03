10 minutt trening er nok, slår lokale forskarar fast

Eit av verdas største forskingsprosjekt på fysisk aktivitet har nyleg blitt gjennomført i regi av mellom anna tre Førde- forskarar. Det skriv Firda. Forskargruppa frå HUNT forskingssenter følgde til saman 250. 000 menneske i Trøndelag fram til dei blei 36 år. Forskarane såg på korleis ulike mønster med fysisk aktivitet verkar på dødelegheita. Dei fant ut at 60 minutt fysisk aktivitet i veka har nesten ei halvering på dødelegheit om det blir ei vane over tre tiår. Det betyr at ein berre treng å vere fysisk aktiv i mindre enn 10 minutt dagleg for å få stor helsegevinst. Forskinga blei gjort frå 1984–2020.