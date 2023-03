10 minutt trening er nok, slår lokal forsking fast

Ein gjeng forskarar i Førde har gjennomført eit av verdas største forskingsprosjekt på fysisk aktivitet, og det var det uventa funn. Det skriv Firda. Dei har følgt til saman 250. 000 menneske til dei er blitt 36 år. Forskargruppa har funne ut at 60 minutt fysisk aktivitet i veka har nesten ei halvering på dødelegheit om det blir ei vane over tre tiår. Det vil seie at du berre treng å vere fysisk aktiv i mindre enn 10 minutt dagleg for å få stor helsegevinst.