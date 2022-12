10 millionar strøymingar

I dag fekk Vilde Hjelle og Anna Naustdal frå Nordfjordeid platinatrofe for at låten Vestlandet har blitt strøyma 10 millionar gonger. – Vi har nesten ikkje ord. Dette skal på veggen, seier dei to glade jentene. Vinnarlåten deira frå MGP junior i 2016 har blitt nærast ein nasjonalsong for Vestlandet.