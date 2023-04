1-1 mellom Åsane og KFUM

Martin Berg markerer for full tid på Åsane Arena, hvor det ender 1-1 mellom Åsane og KFUM. Tamme første 45 minutter ble avløst av en langt mer severdig andre omgang. Åsane fikk sitt fortjente ledermål da omgangen var vel 10 minutter gammel, men et KFUM som da måtte angripe, gjorde etter hvert det med suksess. Drøyt 10 minutter etter 1-0 sørget Sverre Sandal for 1-1. Både Åsane og KFUM må vente på sesongens første trepoenger.