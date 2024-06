1-1 mellom Åsane og Arna-Bjørnar

Det enda 1-1 og med poengdeling på Åsane Arena i kvinnenes toppserie i fortball laurdag. Ingen av laga tek sin første siger for sesongen, og avstanden mellom Åsane og Arna-Bjørnar blir den same i botn av tabellen. Arna-Bjørnar tok ei tidleg leiing etter eit sjølvmål av Åsane-keeper Savanna Duffy, og litt ute i 2. omgang utlikna Katarina Sunde for heimelaget.