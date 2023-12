Vil varetektsfengsle biltjuvar i fire veker

Politiet vil varetektsfengsle dei to mennene som er sikta for biltjuveri i fire veker. Den eine har samtykka til varetektsfengsling, mens den andre blir framstilt for Sogn og Fjordane tingrett klokka 12 laurdag.

Dei er begge sikta for sju forhold over to dagar denne veka. Dei har stole to bilar og diverse tjuvgods i Førde og Florø. Kvalpen Bobbie var med i den eine bilen.

– Vi meiner det er fare for at bevis blir øydelagd og for gjentaking, seier politiadvokat Ingeborg Drægebø til NRK.

Ho fortel at mennene held til på Austlandet og har omfattande straffehistorikk. Dei er også sikta for å ha køyrd ruspåverka, etter å ha krasja inn i fleire bilar i Førde i høg fart. I tillegg hadde dei ikkje førarkort.