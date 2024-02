Krev VAR på Åsane Arena før Barcelona-kamp

Uefa krev videoassistentdommar (VAR) når Barcelona kjem til Åsane Arena 20. mars. Det skriv Bergens Tidende.

Brann er vidare i Mesterligaen og møter Barcelona i kvartfinalen.

Dette blir den første gongen Brann-kvinnene skal spele med VAR. Ifølge avisa står Uefa for det meste av kostnadane med å få dette på plass. Den størst utfordringa for Brann er derimot mangel på plass, seier Elisabeth Hobrad, leiar for drift og arrangement i Brann til avisa. Åsane Arena har nemleg plass til 3700 tilskodarar.