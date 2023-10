Helse Førde skuffa over statsbudsjettet

Helse Førde må spare 100 millionar kroner og hadde eit håp om at statsbudsjettet ville gi gledeleg nyheiter. Men slik blei det ikkje.

Regjeringa foreslår å auke løyvingane til norske sjukehus med om lag 2,2 milliardar kroner frå 2023 til 2024.

Børge Tvedt, fungerande direktør for Helse Førde, seier dei ikkje har finrekna på kor mykje dei vil få, men at det ikkje ser særleg lyst ut.– Vi må spare pengar og dette arbeidet må vi halde fram med, seier Tvedt, som ikkje var overraska over statsbudsjettet. – Men vi hadde håp om meir pengar som kunne lette situasjonen, men vi må hald oss til dei rammene som ligg der. Også direktøren i Helse Bergen er skuffa over statsbudsjettet.