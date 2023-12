–Balestrand særleg utsett

Det er sendt ut oransje varsel for regn, jord-, sørpe- og flaumskredfare, og raudt farevarsel for snøskred. Balestrand ser ut til å kunne vera særleg utsett for svært mykje nedbør laurdag, skriv Sogndal kommune i ei pressemelding. – Vi ber folk vera føre var, og halda seg unna sentrumsnære bekkefar. Det er mykje is i terrenget som vatnet kan ta med seg og som kan tetta att bekkefar, seier ordførar Stig Ove Ølmheim. Generelt oppmodar Sogndal kommune innbyggarane om å følgja med på vêret og vêrmeldinga, og vurdera om det i alle fall i periodar laurdag kan vera best å halda seg i ro.