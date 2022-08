Yngstemann flytter ut: – Jeg får tårer i øynene

Snart blir det stille hjemme hos Heidi Kristin Wallumrød (54). Det blir ingen å lage middag til. Klimpringen på gitaren hun liker så godt, blir borte.

Sønnen Henrik Wike (19) har fått plass på jazzlinjen på Toneheim Folkehøgskole ved Hamar. Dermed flytter også den yngste av de tre sønnene ut.

Wallumrød blir blank i øynene.

– Jeg kjenner jeg får tårer i øynene med en gang, for det er litt rart. Jeg blir rørt når jeg tenker på det. Men det er ingen vonde følelser. Jeg er jo stolt av at han velger å følge drømmen sin, sier hun.

Heidi Kristin Wallumrød har funnet fram strikkegenseren fra farmor som hun mener sønnen må ha med seg på folkehøgskole. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Må vende seg til å være alene

Selv om hun har vært igjennom at to andre sønner har flyttet, sier hun det er annerledes når hun ikke lenger har noen barn boende hjemme.

– Tanken på å vende seg til å være alene er litt skummel, det kjenner jeg litt på innimellom.

Samtidig er hun bevisst på at hun ikke skal synes synd på seg selv eller tenke tanker som at hvem har bruk for meg nå.

Ny fase i livet

Det er en omvelting i livet til foreldrene når et barn flytter hjemmefra, sier familieterapeut Bente Skillebæk. Hun jobber på Familievernkontoret i Søndre Vestfold og har egen praksis.

Hun forteller at foreldre kan ha blandede følelser når ungdommen flytter ut. De kan føle sorg, savn og samtidig lettelse over at barna vil ut og komme seg videre.

Dessuten kan det være en kritisk periode for parforholdet når barna flytter hjemmefra.

– Det er en fase noen velger å gå hver sin vei når «oppdraget» er utført, og hvis paret føler at de ikke har noe felles lenger.

Mange foreldre kan føle en usikkerhet på hvordan livet blir videre for dem, siden store deler av livet til nå har dreid seg om barna og oppveksten deres, legger hun til.

Familieterapeut Bente Skillebæk sier foreldre samtidig kan føle sorg, savn og lettelse når barnet flytter ut. Foto: Privat

Råd til foreldre

Skillebæk har fem råd til foreldre med barn som skal flytte hjemmefra.

Forbered deg på at barnet skal flytte ut ett-to år før tenåringen er ferdig på videregående skole slik at overgangen ikke blir så stor. Et nytt kapittel i livet starter etter at tiden med barn og ungdommer i huset er over. Det gir nye muligheter. Foreldre som bor sammen, bør snakke sammen om hvordan de skal ha det videre. Er det vanskelig å snakke sammen, kan det være lurt å oppsøke hjelp. Behold en trygg og god relasjonen til barnet. Husk at du fortsatt er mamma og pappa som kan bidra og stille opp. Bruk nettverket ditt. Vær ærlig hvis det kanskje er litt tøft at barnet ditt har flyttet ut og du føler deg alene. Hvis du overveldes av vanskelige følelser, så søk noen å prate med.

Gleder seg

Heidi Kristin Wallumrød tror det er mange foreldre som i disse dager sitter med en klump i halsen fordi reiser ungene ut.

Hjemme er sønnen i gang med å pakke og ser fram til å gå på folkehøgskole.

– Det blir spennende. Jeg grugleder meg. Alt blir nytt og ukjent. Samtidig vet jeg at jeg kommer et sted der jeg er med «mine folk». Alle jeg skal bo med, har søkt det samme som meg.

– Jeg tror dette året kommer til å bli kjempebra, sier Henrik Wike. Han skal gå på folkehøgskole. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Råd til unge som flytter ut

Skillebæk har også flere råd til de unge som flytter hjemmefra for å gå på skole. Ett av dem er å forsøke å være sosiale. Det er for å unngå ensomhet, for å bli trygg på det nye stedet og trives.

Du trenger folk rundt deg. Vær gjerne med på fadderuka for å bli kjent med nye mennesker. Skaff deg nettverk. Unn deg å være sosial i oppstarten av studiet, men bla litt i bøkene og vær på forelesninger. Vær raus med å ta nye inn folk i gjengen. Si «hei» til de som ser ut til ikke å kjenne så mange og spør om de vil finne på noe. Hold litt kontakt med foreldrene. Send en melding eller snap slik at mor og far vet hvordan du har det. Trivsel er viktig. Dersom du ikke trives der du bor, undersøk andre muligheter.

Flytter til gammelt hus

Hjemme hos Heidi Kristin Wallumrød er det ikke bare sønnen som pakker.

Hennes plan har vært å flytte fra leiligheten i Hof sentrum da yngstemann skulle forlate redet. Så leiligheten er allerede solgt.

Tanken var å flytte til noe mindre, men hun endte med å leie et gammelt hus på en gård med åkre og skog i samme kommune.

For hun har også i flere år ønsket å bo tettere på naturen, og hun vil dyrke sin egen mat.

54-åringen er også opptatt av å ha lavere utgifter. Den tidligere barnehagestyreren har dette året tatt spesialpedagogikk og ser etter ny jobb.

Hun har mange planer fremover. For tiden strikker hun babyklær. Om noen måneder blir hun farmor.

– Det gleder jeg meg veldig til.