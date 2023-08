– Det kjennest ubehageleg å bli filma medan ein et på jobben. Det er slitsamt, seier ein tilsett ved XXL på Storo storsenter i Oslo.

Vedkommande var informert om at det var kamera i sjølve butikken for å forhindre tjuveri.

– Men det vart ikkje gitt beskjed om at det er montert kamera på eterommet, seier den tilsette, som ikkje vågar å stå fram med namn og bilete.

Kamera utanfor garderoben

Då vedkommande byrja å jobbe der, fekk den tilsette høyre av kollegaer at det kunne vere ubehageleg å varsle.

Den tilsette kjenner seg trygg på at leiinga ved XXL ikkje kan avdekkje kven som har teke bileta NRK har fått tilsendt av overvakingskameraa.

– Dei filmar ikkje i 360 graders vinkel. Kameraet som er montert på eterommet er retta mot borda der dei tilsette sit.

Eit anna kamera er sett opp innanfor døra til garderobane til dei tilsette.

Eit kamera overvaker kven som går inn i damegarderoben til dei tilsette ved XXL på Storo. Foto: Privat

Det er montert slik at det fangar opp kven som går inn døra til garderobeområdet, og kven som går inn i damegarderoben.

– Det er klart det opplevast ubehageleg at leiinga skal kunne overvake kor lenge ein oppheld seg på toalettet, seier den tilsette.

Nyleg kunne LOs sommarpatrulje fortelje at over 700 sommarvikarar seier dei har vorte utsette for ulovleg kameraovervaking på arbeidsplassen.

– Av tryggingsomsyn

Kjeda svarer at dei har kamera i alle varehusa sine av tryggingsomsyn. Både når det gjeld tjuveri, men også av omsyn til dei tilsette.

– Dette er ein del av kvardagen vår og bidreg til tryggleik på arbeidsplassen, seier kommunikasjonsdirektør Andreas Nyheim i XXL.

Kameraene er til for å vareta tryggleiken til tilsette og kundar, fortel kommunikasjonsdirektør Andreas Nyheim i XXL. Foto: XXL

Han forklarer at kjeda normalt sett ikkje har kamera i areal som berre blir nytta av tilsette, men at butikken på Storo skil seg ut.

Her er personalrommet heilt skilt frå varehuset, som ligg i ein annan etasje. Overvakinga er eit krav frå forsikringsselskapet, ifølgje Nyheim.

– Vi har derfor sett opp eit kamera mot inngangsdøra som skal fange opp eventuelle innbrot.

Han avviser at dei bruker kameraet til å overvake dei tilsette.

– Viss det hadde vore hensikta, ville kameraa vore plasserte annleis.

– Kvifor har ikkje dei tilsette fått informasjon om at det er montert kamera på eterommet og i korridoren utanfor garderobane?

– Eg har dessverre ikkje heile historikken på kva som er informert om. Men dette er som sagt ein del av kvardagen vår, og kameraa er godt synlege, seier Nyheim.

Ny vurdering av plasseringa

Nyheim seier dei vil vurdere plasseringa av kameraa på nytt etter ferien. Dei vil involvere tillitsvald for dei tilsette i dette arbeidet.

– Vi kan alltid bli betre og ønskjer at alle tilsette i XXL skal ha det bra på jobb. Når folka våre ser ting vi kan gjere betre, eller som rett og slett er ugreitt, så oppmodar vi til å seie frå.

Kommunikasjonsdirektøren kjenner seg ikkje igjen i påstanden til den tilsette om at det kan vere ubehageleg å varsle leiinga.

– Viss ein ikkje ønskjer å ta det med leiar eller HR-teamet så har vi også ein varslingskanal som er heilt anonym. Vi har brukt mykje tid på å snakke om dette internt dei siste to–tre åra, nettopp fordi vi ønskjer at XXL skal vere ein trygg og god arbeidsplass.

Datatilsynet forstår varslaren

Datatilsynet har så langt ikkje vorte varsla om saka, opplyser kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl.

Kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl i Datatilsynet meiner arbeidsgivarar bør tenkje seg svært godt om før dei overvaker tilsette med kamera. Foto: Ilja C. Hendel / © Ilja C. Hendel

Ho har stor forståing for at tilsette opplever det som invaderande og ubehageleg å bli filma på denne måten.

– I slike tilfelle bør arbeidsgivarar tenkje seg svært godt om, og vi registrerer at arbeidsgivar her skal gå gjennom kameraplasseringa på nytt saman med tillitsvald, seier Janne Stang Dahl.