De dødelige politiskuddene

Himmelen ligger som et grått tak over bygda. Den skarpe vinden gjør at det lette regnet kjennes som stikkende nåler på huden.

Mannen som går urolig rundt utenfor det store leilighetsbygget er kledd i en tynn bomullsskjorte og allværsjakke. Glidelåsen på jakka er åpen og skjorta under har blitt fuktig.

Han kjenner likevel ikke at han fryser. Han er bare nummen.

Det har gått litt over en måned siden broren hans døde her på Bolkesjø utenfor Notodden.

Nå vil Ken Roger Dalen komme til bunns i hvorfor det gikk så galt den ettermiddagen i slutten av september.

Broren, Tor Henning Dalen, er den sjuende personen som har blitt skutt og drept av politiet på 20 år.

Det er Spesialenheten for politisaker som etterforsker slike hendelser. Alle de tidligere sakene er henlagt. NRK har gått gjennom sakene, men får ikke se alt. Spesialenheten gir ikke tilgang til etterforskningsmaterialet. Derfor er det ikke mulig å undersøke hele grunnlaget for avgjørelsene. Snart kommer Spesialenhetens vurdering av hva som skjedde da politiet skjøt Tor Henning Dalen.

Les mer om de seks andre sakene der politiet har skutt og drept nederst i saken.

Kulehullet

Stegene er tunge opp trappen til øverste etasje. Ken Roger, faren og samboeren hans går bak hverandre ned en smal gang før de runder et hjørne.

Så ser de døren til Tor Hennings leilighet. Nummer 8.

– Det var der han ble skutt, sier faren og peker.

Ken Roger blir overrasket. Han trodde broren ble skutt inne i leiligheten.

Kulehullet i veggen utenfor inngangsdøren vitner om noe annet. Gråfargen på den hvite veggen viser at noen nylig har forsøkt å sparkle over det.

Ken Roger Dalen besøker åstedet der broren ble skutt Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

Det er sterkt og uvirkelig på samme tid. Det plager ham å ikke vite hva som skjedde her inne.

Ken Roger tenker på de siste sekundene av brorens liv.

– Han må ha vært redd og forvirret.

Telefonen

En måned tidligere. Telefonen ringer mens Ken Roger og familien spiser middag.

Instinktivt skjønner han at noe er galt når han ser det er faren som er på tråden.

Det første han tenker er at broren er død.

Broren har slitt med rus og psykisk sykdom i mange år. Flere ganger har han vært nær ved å ta sitt eget liv.

Men beskjeden som følger noen sekunder etterpå kommer som et stort sjokk.

– Tor Henning er skutt av politiet.

Ken Roger tror ikke det han hører. Han har tusen spørsmål. Faren har ingen svar.

De forsøker å ringe politiet, men ingen tar telefonen.

Det føles som noen kaotiske minutter. All lufta går ut. Ken Roger er helt tom.

Uten å helt skjønne hva han har hørt, knekker han sammen.

Det er ikke lett å forstå.

Bare noen uker tidligere satt de to brødrene sammen i denne stua og snakket om hvordan livet skulle bli videre.

Broren virket motivert til å løse problemene som hadde hopet seg opp over mange år. Fagbrev og fast jobb skulle bli vendepunktet. Han kunne endelig kvitte seg med gjeld som tynget.

I tillegg hadde han de fire barna sine å fokusere på.

Problemene skulle brødrene løse sammen. Istedet sitter Ken Roger igjen og lurer på hva som gikk galt.

SKUTT: Tor Henning Dalen ble skutt og drept av politiet på Bolkesjø 22. september 2020. Foto: Privat

Skuddene

Samme dag som skuddene faller, ringer broren til sjefen sin. Han er fortvilet, og forteller at han vil ta sitt eget liv.

Sjefen har kjent Tor Henning hele livet, og vært med på noen av hans opp- og nedturer.

Sjefen og en annen kollega reiser hjem til Tor Henning. Etter å ha vært inne i leiligheten hans, ringer de 113. De er bekymret for kollegaens helsetilstand og ber om hjelp. De ringer ikke politiet.

Likevel er det politiet som kommer først til stedet. De har rykket ut for å bistå AMK, som har meldt om at en mann skal være påvirket og truende.

To av de fire politimennene som sendes på oppdraget er det de kaller IP3-mannskaper. Det betyr at de er bedre trent til å bruke våpen enn den jevne politimann.

Kollegene som har vært inne i Tor Hennings leilighet, oppfatter ham ikke som truende.

– De frykter bare at han vil ta livet sitt, forteller Ken Roger.

Sjefen er redd for at situasjonen skal eskalere fordi Tor Henning har dårlig erfaring med politiet fra før. Derfor går han de væpnede politifolkene i møte.

Han vil fortelle at de bør vente med å rykke inn. At Tor Henning antakelig kommer til å sovne av rusen, bare de gir det litt mer tid.

Sjefen får ikke anledning til å si noe. Istedet opplever han å bli dyttet bort og føler at politifolkene ikke ønsker å lytte.

Idet politiet rykker inn i huset, får sjefen en telefon fra Tor Henning. Han ber ham komme inn igjen.

– Det går ikke. Politiet er her.

– Takk for alt du har gjort for meg. Glad i deg, svarer stemmen i den andre enden.

Kort tid etter høres flere skudd inne fra huset.

ÅSTEDET: Ken Roger Dalen utenfor hybelhuset der broren ble skutt og drept av politiet 22. september 2020. Av hensyn til jobben sin ønsker han ikke å bli gjenkjent på bilder. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

– Arroganse

Ken Roger bryter sammen når han snakker om dagen broren ble skutt.

Det er sjelden politiet i Norge skyter, men denne dagen traff flere skudd broren hans. Ett i beinet, ett på siden av magen og ett i skulderen, etter det han har blitt fortalt.

Han forstår at situasjonen inne i leilighetsbygget eskalerte, og at politiet var nødt til å ta en rask avgjørelse.

Broren skal ha kommet mot dem med kniv. Ifølge Spesialenheten brukte de pepperspray før skuddene falt.

Ken Roger vet ikke mye. Men ut i fra det han har av informasjon, mener han at de alvorlige feilene skjedde før de kom så langt.

At et liv kunne vært reddet.

Hvis politiet bare hadde lyttet til de som stod utenfor. De som kjente broren.

Han stiller flere spørsmål til vurderingene som ble gjort.

Var broren en trussel for noen andre enn seg selv? Hvorfor hastet det så? Og hvorfor brukte de ikke elektrosjokkvåpen istedet?

– Arroganse tar liv. Vi kan ikke ha arrogante folk i politiet. Det går ikke an.

Ken Roger tviler på at politiet som var på stedet deler den hele og fulle sannheten om det som skjedde.

– Svarene som kommer, tar jeg med en klype salt.

Politiet på Notodden kjenner til at NRK skriver denne saken, men ønsker ikke å kommentere den. De avventer Spesialenhetens etterforskning.

ETTERFORSKES: Krimteknikere gjør undersøkelser på Bolkesjø. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

To tjenestepersoner har status som mistenkt i saken.

Ken Roger mener resultatet var gitt allerede før etterforskningen startet.

– Sjansen for at de blir dømt tror jeg er null. Rett og slett.

Han vet at Spesialenheten for politisaker skal være et uavhengig organ, men tenker på at mange ansatte er tidligere politifolk.

– Det er litt som bukken og havresekken, altså. Hvis du tidligere har jobba i politiet, er du ikke nøytral. Da har du politiøyne. Det holder ikke. Det er ikke godt nok.

– Fungerer ikke

Dette synet deler BI-professor og forfatter av boka «Politikriminalitet», Petter Gottschalk.

Han mener de etterlatte har grunn til å frykte at saken blir henlagt.

– Hvis det er den minste tvil, skal det henlegges eller frikjennes.

I Norge skal det mye til å få folk dømt. Tvil skal alltid komme tiltalte til gode.

Dersom det ikke finnes bevis for lovbrudd, blir det vanskelig å ta saken til retten.

Gottschalk er likevel kritisk til Spesialenheten. Han mener det er lite sannsynlig at de kommer til nøytrale beslutninger.

– Problemet er at de er for knyttet til politiet. De er nesten en del av politiet. De ansatte har stort sett jobbet i politiet, eller skal tilbake til dit. De er for tett på.

Gottschalk har tidligere uttalt at Spesialenheten bør legges ned. Det står han fortsatt fast ved.

– Det har vist seg at Spesialenheten for politisaker ikke fungerer. Den er ikke uavhengig av norsk politi. Den tar primært for seg bagatellsaker. Derfor bør den nedlegges.

KRITISK TIL SPESIALENHETEN: BI-professor og forfatter Petter Gottschalk mener båndene mellom politiet og Spesialenheten er for tette. Han har ingen tro på uavhengige saksbehandlinger. Foto: Handelshøyskolen BI

– Trist

Sjef for Spesialenheten for politisaker, Terje Nybøe, vil ikke kommentere pågående etterforskning.

Men han mener det blir feil å anta at saken blir henlagt på bakgrunn av tidligere saker.

– Vi vurderer hver enkelt sak konkret og individuelt. Hvis man går inn i de enkelte sakene som Spesialenheten har avgjort tidligere, vil man nok kanskje se at det var et korrekt grunnlag disse sakene ble avgjort på, og at avgjørelsen var riktig.

Han synes det er leit at familien ikke har tillit til etterforskningen.

– At de har en sånn oppfatning synes jeg er både trist og litt bekymringsfullt. Jeg skulle ønske det ikke var sånn.

AVVISER KRITIKK: Sjef for Spesialenheten for politisaker, Terje Nybøe, sier at enheten etterforsker med åpne og nøytrale øyne. Foto: Jorunn Hatling / NRK

Spesialenheten for politisaker har som ønske og mål at folk oppfatter at de etterforsker saker med åpne og nøytrale øyne.

– Hvis det sprer seg en oppfatning i samfunnet at dette ikke er godt nok, må vi gjøre noe med det.

Enheten er ikke en del av politiet. Den er underlagt Justisdepartementet og Riksadvokaten.

At mange ansatte i Spesialenheten har jobbet i politiet, er det naturlige grunner til, mener Nybøe.

– Etterforskningen må jo være profesjonell og skikkelig.

I Norge er det bare Politihøgskolen som utdanner etterforskere med kompetansen Spesialenheten trenger, sier han.

Nybøe legger til at de har advokater som går igjennom sakene for å sikre uavhengige avgjørelser.

SISTE HVILESTED: Ken Roger Dalen besøker brorens grav på Notodden gravlund. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

Svarene han aldri får

På Notodden gravlund er det stille. På en av gravene står det et hvitt kors med navnet Tor Henning Dalen. Graven er pyntet med en stor bukett friske, røde roser.

Ken Roger tenner en gravlykt, og setter den ved siden av de to som står der fra før.

Broren er borte. Det føles så urettferdig.

– Vi hadde en plan, vi. Vi hadde ting på gang. Ting skulle endre seg.

Han mener at de kunne endret kurs sammen, hvis de bare hadde fått mulighet.

– Det kan hende han hadde dødd av selvmord senere. Men da hadde det vært et valg broren min tok selv.

Ken Roger vil fortsette å gjøre hva han kan for å komme til bunns i hva som skjedde med broren. Men han får kanskje aldri svarene han trenger.

Den han aller helst ønsker svar fra er ikke der lenger.

Seks dødelige politiskudd er henlagt siden 2000: