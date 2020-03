Alf Cranner har vært forbilde og inspirator for store deler av det norske visemiljøet.

I 55 år har han vært aktiv som artist og forfatter.

Han debuterte i 1964 med viseplata «Fine antikviteter» som var produsert av Rolv Wesenlund. I fjor kom den siste plata «Presang» som Cranner lagde sammen med Knut Reiersrud.

– Trist å motta nyheten om Alf Cranners bortgang. Takk for alt du ga til norsk visemusikk, og for at du dedikerte ditt liv til kunsten og kulturen. Din musikk vil leve videre. Hvil i fred, skriver Kultur- og likestillingsminister, Abid Raja, på Twitter.

Cranner skrev også fire bøker, og den mest kjente er kanskje boka «Fra Alf til Alf» som handlet om forholdet og vennskapet med Alf Prøysen.

Bøkene hans ble oversatt til svensk og han hadde også flere samarbeid med mange av de store svenske visesangerne.

MEDALJE: Alf Cranner mottar Kongens fortjenstemedalje i gull i 2011. Foto: Lise Åserud / NTB/Scanpix

Oppdaget av Erik Bye

Da NRK laget et program med visesangeren i forbindelse med 40-årsjubileet hans som artist, sa Lillebjørn Nilsen at Cranner på 60-tallet åpnet den unge generasjonens øyne for folkevisene.

Det var Erik Bye som oppdaget Cranner. Bye hadde hørt ham i Visens Venner, og tok den beskjedne sangeren med i et program fra Store Studio.