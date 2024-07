Ville tilstander da politiet hadde kontroll på sjøen: – Vi måtte til slutt bare gi opp

Saken oppsummert: Politiet har tatt mange båtførere for promillekjøring og fartsovertredelser.

Politiet har mottatt kritikk for å være lite til stede langs kysten, og har ikke råd til fast bemanning av politibåtene i Telemark.

Det har allerede vært flere situasjoner på sjøen, inkludert en båtkollisjon.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud er kritisk til politiets prioriteringer og forventer at justisministeren tar grep.

Politiet i Telemark sier de ikke har mulighet til å ta inn nok sommervikarer for en optimal båttjeneste.

Regjeringen har styrket politiet med 1,6 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett, men politiet i Telemark sier de ikke kan bruke penger de ennå ikke vet om de har.

– Resultatet av disse kontrollene var nedslående. Vi har tatt mange for promillekjøring og fartsovertredelser, sier trafikk- og sjøkoordinator i politiet i Telemark Nils Anders Bruun.

Politiet har blitt kritisert fra flere hold for å være lite til stede langs kysten. De har selv fått tilbakemeldinger på at det er «vill vest» og «fritt frem» på sjøen.

Både i Vestfold og Agder har politiet folk i politibåtene gjennom hele sommeren. Men i Telemark har ikke politiet råd til fast bemanning av båtene.

Populære turiststeder som Kragerø, Langesund og Brevik er dermed uten politibåt store deler av sommeren.

Men i helgen var politibåten altså bemannet og hadde kontroll på sjøen mellom Bamble og Kragerø. Søndag ettermiddag var politiet ute med to båter på hver sin side av et mye trafikkert område.

– 90 prosent av alle som kjørte forbi hadde for høy fart. Vi måtte til slutt bare gi opp, sier Bruun.

Påkjørt av båt

Det har allerede vært flere skumle situasjoner langs kysten. Blant annet ble to unggutter påkjørt utenfor Kragerø tidligere i sommer.

– Det kunne endt fatalt. Hadde sønnen min kjørt en mindre båt, hadde den blitt knust, sier Jan Cranner.

Jan Cranner sier han er glad sønnen kjørte en 26 fots stor Nidelv. – Hadde de vært ute i en mindre båt hadde de blitt knust, sier han. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Cranner er far til 16 år gamle Jonatan som ble påkjørt av en ribb. Båtføreren som kjørte på Jonatan og en kamerat stakk av etter kollisjonen, forteller faren.

– Det er hårreisende at politiet er så lite til stede på sjøen. Her er det så stort trykk, med så mye båter, at her må det være kontroller fra politiet, sier Cranner.

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Bård Hoksrud, er også kritisk til politiets prioriteringer.

Bård Hoksrud (Frp) mener politiet må være på sjøen for å forebygge. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– Når politiet ikke er til stede, så kan det skje alvorlige ting. Det handler om forebygging og folks sikkerhet. Jeg forventer at politimesteren og ikke minst justisministeren tar grep og sørger for at politiet er på sjøen, sier Hoksrud.

Ikke nok sommervikarer

Politimesteren i Sør-Øst politidistrikt er på ferie og kan ikke svare på NRKs spørsmål. Men lederen for politiet i Telemark svarer.

– Vi har ikke mulighet til å ta inn så mange sommervikarer som vi egentlig skulle ønske oss for å få til en optimal båttjeneste. Men vi er absolutt til stede på sjøen, og kommer til å være til stede så ofte vi kan, sier Dag Størksen.

NRK har forsøkt å få tak i Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl uten å få svar.

Men statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Hans-Petter Aasen (Sp) svarer at politiet skal kunne ha god beredskap både på land og på vann.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Hans-Petter Aasen (Sp). Foto: Rune Kongsro / Justis- og beredskapsdepartementet

– Regjeringen har styrket politiet med 1,6 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett, blant annet for å øke handlingsrommet deres og evnen til å levere på samfunnsoppdraget sitt, skriver han i en e-post.

Størksen i politiet i Telemark sier de ikke kan bruke penger de ennå ikke vet om de har.

– Vi vet ennå ikke hvor mye av disse pengene fra nasjonalbudsjettet vi får. Vi har dessuten et overforbruk på budsjettet vårt i år, så det kan bety at pengene vi får tilført bare vil medvirke til at vi går i balanse, sier Størksen i politiet i Telemark.