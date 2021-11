På under ett år har Britt Røed Lohne (53) gått fra å bruke krykker til å løpe halvmaraton (21 km) i skog med proteser i titan i hoftene.

– Det gjelder å ikke lage seg begrensninger, men heller ikke overdrive, sier 53-åringen.

Systematisk opptrening

Etter noen år med artrose i hoftene, det vi si slitasjegikt, fikk hun operasjon. Vonde og stive hofter førte til at hun våknet om natta. Hun haltet og det ble stadig mer krevende å trene.

Kirurgen anbefalte å operere begge hoftene samtidig. Dermed kunne hun trene seg opp etter en operasjon, ikke to.

Etter operasjonen i oktober 2020, gikk den treningsglade kvinnen systematisk til verks.

– Jeg hadde lyst til å forske på min kropp og se hva den tåler når den er helt nede og skal trenes opp. Det er ikke mange som har operert begge hoftene samtidig og har trent seg opp på den måten jeg hadde planer om, sier hun.

For Lohne, som alltid har vært glad i å trene, var det viktig å komme raskt tilbake, teste ut aktiviteter, men ikke være dumdristig.

Britt Røed Lohne setter seg stadig nye mål. – Jeg har vært veldig nøye på å lytte til kroppen. Det er det eneste som teller, sier hun. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Nytt mål

Den første skituren tok hun allerede to måneder etter operasjonen. Hun har trent styrke, gått gradvis lengre turer og syklet på innendørs sykkelrulle. Etter hvert begynte hun å løpe. Underveis har hun gått jevnlig til kiropraktor og fått råd.

Hun kan kjenne litt ubehag i det høyre benet, men føler seg i veldig god form.

Nå har hun lagt bak seg en sommer og høst med fjellturer og mosjonsløp. Gleden over å fungere bedre i hverdagen, overskygger alt, sier hun.

I juni 2021 gikk hun til topptur opp til Oksen i Hardanger. Foto: Privat

Nytt mål er å løpe helmaraton igjen på asfalt i 2022. Hun skal trene i skog og mykere terreng for å unngå stor belastning.

– Jeg har en drøm om å løpe en maraton sammen med datteren min. Det blir hennes første og kanskje min siste.

Sprek etter hofteoperasjon

Fysioterapeut Irma Brandeggen Blaker i Stavanger har i 35 år trent opp proteseopererte etter hofteartrose. Hun sier det er ganske spesielt at Britt Røed Lohne har klart å trene seg opp til en halvmaraton under ett år etter operasjonen.

Men så er også Lohne betydelig sprekere og yngre enn en gjennomsnittlig hofteoperert person med protese, påpeker hun. Gjennomsnittsalderen er 69 år.

– Jeg synes det er flott at hun har fått så høyt aktivitetsnivå. Hennes opplegg med gradvis økt mengde høres fornuftig ut.

For de fleste er målet etter en operasjon å bli smertefri, komme tilbake til aktiviteter igjen og å få bedre livskvalitet, legger hun til.

Fysioterapeut Irma Brandeggen Blaker sier Britt Røed Lohne har hatt veldig god framgang etter operasjonen. Foto: Lionda Øxnevad/ Naturlige portretter

Anbefaler ikke mye løping på asfalt

Overlege Arild Aamodt utfører over 100 hofteoperasjoner i året på Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo.

Han sier det vanskelig å vite hva en pasients protese kan tåle av høy belastning før bindingen mellom ben og protese svikter. Men det er større risiko for at protesen løsner når en person med høy aktivitet over tid er yngre, har høyere kroppsvekt og er mann.

Han anbefaler ikke hofteopererte å løpe flere maraton eller løpe mye på asfalt i flere år.

– Da må man ta høyde for at det er risiko for at protesen må skiftes tidligere, fordi den løsner, sier Aamodt.

Flere opereres

Antall hofteopererte har økt i Norge siden 2013. Da fikk 8104 personer sin første protese, mot 9979 personer i 2019. Det viser tall fra Nasjonalt register for leddproteser. Hoftebrudd er ikke med i statistikken.

– Vi har flere friskere eldre som tåler en hofteoperasjon. Vi er blitt mer liberale med å anbefale hofteoperasjon til yngre pasienter, selv om de er rundt 50 år.

– Det er en god behandling og varigheten av protesen er god. Vi vet at en reoperasjon også kan gi et godt resultat, sier Aamodt.