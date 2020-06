Vil revolusjonere med grønt flydrivstoff: – Potensialet er enormt

Det er fire selskap – samlet under navnet Norsk e-Fuel – som nå skal gå i gang med en ny fabrikk på Herøya i Porsgrunn.

Fra 10 til 100 millioner liter

Der skal de «gjennom markedsledende teknologi konvertere strøm, vann og CO2-fangst til bærekraftig drivstoff,» skriver selskapet i en pressemelding.

Det første målet nå er at fabrikken på Herøya skal lage nok drivstoff til å halvere CO2-utslippet på de fem mest trafikkerte luftfartsstrekningene i Norge.

Fabrikken skal lage 10 millioner liter drivstoff i året, og skal etter planen være i drift i 2023. Innen tre år skal produksjonen tidobles. Går alt som det skal, vil anlegget på Herøya da kunne spare luftfarten for 250 000 tonn CO2-utslipp i året.

– For å sette dette i perspektiv: ett oppskalert anlegg vil alene kunne produsere nok blandet, bærekraftig drivstoff til å dekke de fem største innenriksrutene i Norge (Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Tromsø og Oslo-Bodø). Dette vil omtrent halvere utslippene fra fly på disse strekningene, sier Lars Helge Helvig, grunnlegger av Valinor.

Nyheten fra Herøya gleder Marius Holm i Zero. Foto: Astri Husø / NRK

God, grønn nyhet

– Dette er en svært god nyhet for grønn næringsutvikling i Norge, og ikke minst en viktig løsning for å få til fornybar luftfart, sier daglig leder Marius Holm i Miljøstiftelsen Zero.

Han mener at regjeringen må gripe denne muligheten og utvikle virkemidler for sirkulær bruk av karbon og gjenbruk av CO2-utslipp, noe som i hovedsak er fraværende i dag.

– Regjeringen bør raskt vurdere hvordan e-fuels kan inkluderes i omsetningskravet for luftfart, for å bidra til å erstatte dagens 99,5 prosent fossile drivstoff, sier Holm.

Bærekraftig transport

De fire selskapene bak Norsk e-Fuel (Sunfire, Climeworks, Paul Wurth og Valinor), skriver i pressemeldingen at de er ledende innen hvert sitt fagfelt. Sunfire driver med en teknologi som gjør om kraft til væske (PtL-teknologi). Climeworks driver med CO2-fangst, og Paul Wurth driver med energibesparelse i enkelte områder av industrien. I tillegg investerer norske Valinor penger i prosjektet.

Sunfire og Climeworks står bak teknologien som gjennom elektrolyse gjør det mulig å konvertere fornybar energi, vann og CO2-fangst til syngass. Gjennom videre prosessering og raffinering produseres e-fuel, som er et bærekraftig drivstoff blant annet for bruk i luftfartsnæringen, står det i pressemeldingen om hvordan drivstoffet lages.

– Potensialet er enormt, sier daglig leder Christoph Gebald i Climeworks.

– Norsk e-Fuel kan produsere bærekraftig drivstoff i mye større skala enn hva som har vært oppnådd tidligere, noe som vil være helt avgjørende for å gjøre fremtidens globale transportsektor bærekraftig.