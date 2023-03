– Jeg har virkelig trua. Vi må være optimister, sier nestleder Lasse Bjørn Nilsen i Birdlife Grenland.

Han står ved den nybygde flåten i Børsesjø naturreservat i Skien. Her håper han hettemåker og makrellterner lager reir til våren. Målet er også at bestanden øker.

Vil ha måkene tilbake

Hettemåka er kritisk truet, mens makrellterna er sterkt truet i Norge, ifølge Artsdatabanken.

– Makrellterna hekket her på slutten av 60-tallet. Hettemåka hekket her på starten av 70-tallet, og så har de blitt borte, sier Nilsen.

Glatte kanter rundt flåten skal hindre mink i å klatre opp og spise egg eller fugleunger.

Minken er en fremmedart i Norge, og utgjør en trussel for utrydningstruet sjøfugl.

Erik Thoring er daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland. I forbindelse med at Stavanger kommune vil innføre høyere skuddpremie på mink nord i kommunen, sa Thoring til NRK at minken er et dyr som kan gjøre stor skade på naturmangfoldet i Norge.

– Den kan ta knekken på hele sjøfuglkolonier i løpet av kort tid.

Lasse Bjørn Nilsen står ved flåten, som skal settes 100 meter fra land i Børsesjø naturreservat i Skien når isen har gått. Foto: Helena Rønning / NRK

Lokkelyder, sand og kunstig reir

Flåten i Børsesjø skal få sand, kunstige terner, reir og høyttalere med fuglelyder. Det skal gjøre at måker ønsker å bygge reir.

Rådgiver Morten Helberg i Birdlife Norge sier at fuglene liker å legge reir på vante plasser. Derfor må flåtene være attraktive for at fuglene skal legge reir. I Mandal har to flåter blitt utstyrt med høyttalere med fuglelyder til måkene har etablert seg der.

Den tredje flåten som skal settes ut i år, skal også ha lydanlegg.

– Vi må «forhandle» litt for å få de til å hekke på vår fancy, trygge hekkeflåte. Så da setter vi ut det vi kaller ternediskotek eller hettemåkediskotek; vi lokker fuglene med lyd for å hekke på den rette hekkeplassen.

Lyden spilles i korte perioder på morgenen og ettermiddagen, forteller han.

God erfaring

Foruten Børsesjø, er det nå hekkeflåter i Mandal og Nordre Øyeren naturreservat i Viken, sier Helberg.

Han har god erfaring med hekkeflåter.

– Fuglene får flere unger per hekkepar når de hekker på flåter i forhold til naturlige hekkeplasser.

Han sier fuglene kan bli tatt av mink og rev når de hekker i skjærgården.

Hekkeflåter er prøvd ut i andre land. Han antar at Birdlife skal sette ut 4–5 flåter i Norge i år i Agder, Viken og Trøndelag.

Mindre konflikt med mennesker

Ifølge Helberg er hekkeflåter også et tiltak for å få måker til områder hvor det er praktisk at fuglene legger reir. Måkene skal finne andre steder enn bygninger eller i byer.

– Det blir mye lyd. De skiter litt. Unger detter ned fra bygninger hvor de har hatt reir. Vi i Birdlife ønsker å bidra til at antall par i urbant miljø minker, sier han.

– Mange kan observere mange måker rundt seg. Er disse tiltakene nødvendig?

– Dette er ikke et tiltak for at det skal bli store mengder måker. Det er et tiltak for å se om vi kan få fuglene til å hekke der det er mindre konflikter med oss mennesker.

Håper på hekkesuksess

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har støttet hekkeflåten i innsjøen Børsesjø med 35 000 kroner.

Fagsjef Arne Christian Geving sier erfaringer fra andre steder viser at fugler søker seg til flåtene når de ikke kan hekke på naturlige øyer.

– Vi mener det er et tiltak som kan styrke hekkesuksessen for en del truede og sårbare arter, som makrellterne og fiskemåke, sier Geving.

Flåten kan være med å styrke bestanden av sårbare, truede arter og få frem unger, sier fagsjef Arne Christian Geving hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Foto: Mads Thygesen / NRK

Han sier det er få naturlige hekkeplasser for måkene i området som øyer. Derfor risikerer fugleunger og egg å bli spist av andre dyr.

Sa ja til flåte tross naturreservat

Statsforvalteren er restriktiv med å tillate kunstige installasjoner i et naturreservat.

Geving sier flåten i Børsesjø fikk ja for å se om bestanden av måker øker.

Siden makrellterna er så truet, vil hvert par som får fram unger være positivt, sier han.