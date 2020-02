I forrige uke rana to unge, bevæpna menn en bensinstasjon i Skien. Bare en person var på jobb.

Ranerne oppholdt seg inne i lokalet i rundt 40 minutter, og tvang den ansatte til å åpne en safe på bakrommet. En av ranerne er også siktet for annen alvorlig straffbar handling.

NESTLEDER: Harald Olsen er nestleder i LO Vestfold og Telemark. Foto: LO Vestfold og Telemark

Nestleder Harald Olsen i LO i Vestfold og Telemark mener sikkerheten til de ansatte må styrkes.

– Det bør alltid være to nattevakter på jobb. Det er ikke noe gøy å være alene på jobb og vite at du kan bli utsatt for ran eller mer alvorlige hendelser, sier han.

– Se til Sverige

Ifølge Olsen har innføringa av to nattevakter på bensinstasjoner i Sverige hatt en positiv effekt.

– Tallene viser at det har vært nedgang i antall ran og andre episoder på bensinstasjoner.

Et annet tiltak Olsen tror kan være lurt, er å handle gjennom luke på natta. Han mener at å hindre tilgangen til stasjonen på natta, kan være med å øke sikkerheten.

Tettere kontakt med politiet

Virke mener ikke at flere ansatte nødvendigvis øker sikkerheten.

– Jeg tror ikke antallet ansatte er utslagsgivende. Hver stasjon må jobbe fram gode, forebyggende tiltak, sier Iman Winkelmann, leder for Virke Servicehandel.

– Bygningsmassen må sikres tilstrekkelig og gjøres mindre sårbar for trusler utenfra. I tillegg må de ansatte læres opp i hva de skal gjøre i truende situasjoner, forklarer Winkelmann.

Neste uke har Virke kampanjen «Trygg forhandlerhverdag». Hensikten er å gjøre ansatte i kiosker og bensinstasjoner bedre i stand til å forebygge kriminalitet og bedre sikkerheten.

I tillegg ønsker Virke tettere kontakt med politiet.

LEDER: Iman Winkelmann er leder for Virke Servicehandel. Foto: Virke

– De ansatte ser og opplever veldig mange hendelser. Vi tror vi kan bistå politiet med viktig informasjon, sier Winkelmann.

Voldsalarm

LO mener bensinstasjoner burde ha samme system som på apotek.

– De bør gå gjennom rutinene og vurdere å gjøre som de gjør på apotek, å ha en voldsalarm som går direkte til politiet, foreslår Harald Olsen.