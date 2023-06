Før «Sonja» kom til Norge ble hun lovet gull og grønne skoger. I stedet ventet et liv med fysisk og psykisk vold.

Deretter ble hun kastet på dør.

NRK møtte henne på Krisesenteret i Telemark i 2019.

Nå vil Høyre gjøre noe med praksisen der menn ved gjentatte tilfeller henter seg ny kone i utlandet, for å «kvitte» seg med henne etter kort tid.

Gjengangere

Hvert år kommer det om lag 4000 kvinner til Norge for å gifte seg med norske menn.

For de fleste går det bra. Men ikke for alle.

I 2016 havnet rundt 370 kvinner på et krisesenter etter kort tid. Nyere tall finnes ikke.

Krisesentre i Norge har i mange år varslet om at de opplever at samme mann kan komme til dem med stadig nye kvinner, som de rett og slett leverer på døra til krisesenteret.

– En forferdelig situasjon

Ved Krisesenteret i Telemark tar de imot kvinner som dette flere ganger i året, forteller enhetsleder Pia Waldenstrøm Haug.

– Da står de jo i en vanvittig usikkerhet og utrygghet. De er jo veldig, veldig redde for hva som vil skje videre. Det er en forferdelig situasjon for dem.

Pia Waldenstrøm Haug, enhetsleder ved Krisesenteret i Telemark. Foto: Privat

Mange av kvinnene har lite nettverk. Ofte er de ikke kjent med lover og regler i Norge, forklarer Haug.

– De er ofte veldig, veldig skamfulle. De er redd for å bli sendt tilbake, og vi har også eksempler på at voldsutsatte kvinner reiser tilbake til ektemann, i frykt for å måtte forlate Norge.

Flere kvinner oppgir også samme mann som voldsutøver, forteller hun.

Haug støtter løsninger som kan sikre disse kvinnene på en bedre måte.

Henter ny kone

– Det er bokstavelig talt en «bruk og kast»-mentalitet, sier Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant for Høyre.

Hun er innvandrings- og integreringspolitisk talsperson i partiet.

Mari Holm Lønset er innvandring- og integreringspolitisk talsperson i Høyre. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Lønseth synes det er forkastelig at noen menn tenker at de bare kan sette fra seg kona på krisesenteret når de er ferdig med henne, før de sette seg på flyet for å hente hjem en ny kone.

– Menn som utsetter kvinner for dette skal ikke gjentatte ganger kunne hente hjem nye kvinner, sier hun.

Lønseth tror en løsning kan være en karantenetid før man kan få gifte seg på nytt med en ny kvinne fra utlandet.

Noe som ligner på separasjonstiden på ett år når man skiller seg.

– På samme måte må det være en grense på hvor ofte du kan hente hjem en ny kjæreste fra utlandet, sier Holm Lønseth.

– Det skal fortsatt være greit å finne kjærligheten utenfor Norges grenser?

– Absolutt. Det vi vil til livs er dem som kanskje systematisk og gjentatte ganger har utsatt en kjæreste for grov vold, sier hun.

Mener tiden er moden

Forslaget fra Høyre er lagt fram for Stortinget og behandles til høsten.

Lønseth håper på å få bred tilslutning, slik at det kan utredes og komme som et lovforslag.

Det er også tidligere foreslått tiltak for å få bukt med problemet, uten at disse har fått gjennomslag.

– De historiene vi har hørt, blant annet fra Krisesenteret i Telemark, gjør at jeg håper dette går igjennom. Nå mener jeg tiden er moden for å få gjort noe med denne praksisen, avslutter Lønseth.