Med sommerferien rett rundt hjørnet, er mange i gang med å legge planer og finne på aktiviteter. Men dette koster.

En familie på fem må ut med flere tusenlapper for en dag i familiepark i sommer.

Samtidig vokser 115.000 barn opp i fattigdom i Norge, og matkøene vokser.

– For svært mange sier det seg selv at det ikke vil være mulig å betale sånne summer.

Det sier Mímir Kristjánsson, stortingsrepresentant for Rødt.

– Nå må politikerne på banen for å redde sommerferien.

Mímir Kristjánsson, stortingsrepresentant for Rødt. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

En utfordring for mange foreldre

Tall fra SSB viser at mer enn én av ti barn i Norge tilhører familier med «vedvarende lavinntekt».

Sarpsborg og Fredrikstad er på toppen av landets 15 største kommuner med flest barn i hjem med vedvarende lavinntekt. Skien ligger på tredjeplass.

I tillegg svarer hver tredje nordmann at de flere ganger den seneste tiden har følt på indre uro eller nervøsitet på grunn av sin nåværende økonomiske situasjon. Det viser en fersk undersøkelse Respons Analyse har gjort for Frelsesarmeen.

Det å ha penger til en skikkelig ferie er en utfordring for mange foreldre, mener Kristjánsson.

– Når du kommer tilbake til skolen eller barnehagen etter sommerferien og du ikke har noe å fortelle, og mange andre har vært i Dyreparken, da sliter du.

Kristjánsson sier det må et politisk grep til for å redde sommerferien til de som har dårlig råd. Han mener det er flere ting som det kan gjøres noe med.

Han foreslår et høytidsbidrag. Altså en slags ordning med feriepenger til familier som får sosial hjelp.

– Det er flest hverdager

Tuva Moflag (Ap), andre nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, er opptatt av å styrke tilbudet gjennom hele året, ikke bare i ferier og høytider.

– Det er viktig å huske at det er mange flere hverdager, og at vi må sikre tilgang til et godt fritidstilbud gjennom hele året, sier hun.

Moflag mener frivilligheten må stille opp for å sikre barn en god ferie.

– Det er utrolig viktig at organisasjoner og lokale aktører organiserer en rekke gratis eller rimelige aktivitetstilbud i ferier og fritid, sier Moflag,

VELFERD: – Det er viktig at vi ikke driver velferdsstaten med bidrag i rykk og napp, men at vi klarer å se helheten og et lengre perspektiv, sier Tuva Moflag (Ap), andre nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Foto: William Jobling / NRK

Ikke enig

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Bård Hoksrud, er ikke enig i dette.

Han vil heller redusere avgifter for at folk skal klare seg med de inntektene de har.

Bård Hoksrud, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

– Vi tenker det er bedre å gjøre noe for å redusere utgiftene til familiene, sånn at man får mer igjen og kan bruke pengene på det den enkelte familie mener er viktig.

Mer til de frivillige

Flere frivillige organisasjoner arrangerer ferietilbud for barn. Mímir Kristjánsson forteller at kapasiteten er der, men pengene strekker ikke til.

– De sier til oss at de har behov for mer penger. De kunne fått hjulpet flere unger med å få gode ferier og lage mer aktiviteter for de om de hadde hatt mer penger.

I den store sammenhengen mener han at det er snakk om få millioner for å glede barn som allerede har nok å slite med i hverdagen.

Han mener også at det må tas grep i det som det offentlige og kommunene eier. Museer, svømmehaller og lignende.

– Vi har bibliotek i Norge som er det lysende, positive eksempelet. Der er det alltid gratis.

Flere gratis aktiviteter

I flere år har Skien kommune hatt et bredt gratistilbud til ungdom i sommerukene, forteller utvalgsleder i Utvalg for oppvekst, Roger Hegland.

Målet er at barn og ungdom ikke skal føle på utenforskap, men ha noen positive opplevelser gjennom sommeren.

– Vi har blant annet Team Fritid og samarbeid med flere organisasjoner i Skien som tilbyr aktiviteter tilpassa ulike aldersgrupper og varierte tilbud. Dette er nettopp for å unngå at noen opplever å ikke ha noen aktiviteter å være med på.

LEDER: Roger Hegland, utvalgsleder i Utvalg for oppvekst i Skien kommune. Foto: Sigrid Sørumgård Botheim / NRK

Hegland understreker at det ikke er noen enkel løsning. Men mener det er dette kommunen kan gjøre, å bygge opp gode alternativer i nærmiljøet.

– Det er kjempeviktig. Vi lever i en veldig kostnadskrevende tid og samfunn.