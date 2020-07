Vil ha krabbekjøttet i klørne

Mattilsynet og Havforskningsinstituttet er bekymret over at krabber blir utsatt for dyreplageri. Enkelte river av klørne til levende krabber og kaster dem på sjøen igjen, sier forsker Gro van der Meeren. – Et brudd på dyrevelferdsloven, mener Mattilsynet.