Han er født med ryggmargsbrokk og har vært avhengig av rullestol hele livet.

Når Håvard Heines (39) kjører rundt i en elektrisk rullestol ønsker han å kjøre like fort som barn kan på en elsparkesykkel.

Det får han ikke til i dag, med en toppfart på 15 kilometer i timen.

– Jeg føler meg satt i bås og litt i en diskrimineringsposisjon når 12-åringer kan kjøre i 20 kilometer i timen og jeg bare i 15 kilometer i timen, fordi det går på sikkerhet.

Velger heller bilen

For to år siden ble makshastigheten endret fra 10 kilometer til 15 kilometer i timen for elektriske rullestoler.

Heines vil gjerne bruke rullestolen mer, hvis han får kjøre fortere.

Han forteller at rullestolen går sakte opp den lange og bratte bakken til jobben. I verste fall kan den også gå tom for strøm i bakken.

– Rullestolen kunne vært et kjempefint hjelpemiddel for at jeg kunne kommet meg mer ut, til jobb og bli brukt av miljøhensyn. Men nå bruker jeg bilen. Og det er dieselbil.

VIL KJØRE MILJØVENNLIG: Håvard Heines mener rullestolen går sakte opp den lange bakken til jobben og velger heller bilen. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Vil ikke være sinke

Heines sliter med å holde følge med andre han er sammen med når de sykler eller bruker elsparkesykkel.

– Man skal jo ha litt tempo, iallfall når man er ute sammen med andre folk. Da er det greit ikke å være en sinke.

Han mener det ikke går på sikkerheten løs, hvis el-rullestoler kan gå i 20 kilometer i timen.

–Hvis de har fått innvilget rullestol, har de vært gjennom en vurdering. Men det finnes jo visse unntak, sier han.

– Men 20 kilometer i timen kan være høy hastighet på et fortau?

– Ja, hvis det er mye folk på et fortau er det jo det. Man skal alltid avpasse farten etter forholdene. Det handler om å ferdes i trafikken med god opplæring.

Vil utfordre samferdselsministeren

Det er forståelig at Heines er frustrert, mener stortingsrepresentant Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet og Telemark.

Han sier partiet hans har forsøkt å øke fartsgrensene til 20 kilometer i timen. Da hadde elrullestoler og elsparkesykler fått lik maksfart.

VIL HA OPP FARTA: Stortingsrepresentant Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet vil ta opp hastigheten må elektriske rullestoler med samferdselsministeren. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Han vil sende et skriftlig spørsmål denne uka.

– Jeg kommer til å utfordre samferdselsministeren om han også nå vil øke farta.

Det er ikke kommet ønsker fra brukerorganisasjoner om høyere fart, sier stortingspolitiker Jone Blikra fra Arbeiderpartiet og Telemark.

Han er medlem av transportkomiteen på Stortinget og ser i utgangspunktet ikke problemer med å heve farten.

Men utfordringen er at en rullestol vil bli ansett som et kjøretøy hvis den kan kjøre i 20 kilometer i timen. I så fall må vegtrafikklovens regler følges.

Ingen kampsak

Norges Handikapforbund sier de har jobbet for at flere skal få tilgang til elektriske rullestoler som går i 15 kilometer i timen.

NAV krever nemlig en begrunnelse for at man skal få lov til å kjøre slike.

Ellers er ikke ønsker om økt hastighet noe medlemmene deres etterspør, forteller forbundsleder Tove Linnea Brandvik.

VIL GI FLERE TILGANG: Forbundsleder Tove Linnea Brandvik vil heller at flere får tilgang til en elektrisk rullestol som kan gå i 15 km/t enn å jobbe for å øke den tillatte hastigheten til 20 km/t. Foto: Amalie Bernhus Årtun / Nrk

– Dette er ingen kampsak for oss.

Hun har ingen problemer med å forstå at Heines vil komme seg raskere fram, men frykter rullestolen da må bli regnet som motorvogn.

I så fall må rullestolen ut av veien, hvis det er fullt på fortauet. Promillegrensen vil også gjelde, og dermed stilles det krav til forsikring.