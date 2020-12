– Dette skal vere lågterskel. Alle som vil kan vere med, anten dei vil synge, spele eller lytte, seier Øyvind Strand.

Han er dirigent i det symfoniske blåseorkesteret Suoni, og leiar for musikkrådet i Skien.

Spreier seg raskt

Det starta som ein lokal ide blant medlemmane i orkesteret.

Som så mange andre har musikantane måtta leggje alle konsertplanane på hylla jula 2020.

Dei vart likevel samde om at dei skulle gå ut på trappa for å spele «Deilig er jorden» samtidig på julaftan, ein ide stadig fleire altså har fatta interesse for.

No har folk frå heile landet meldt seg på til musikalsk dugnad.

– «Deilig er jorden» er ein song veldig mange kan tekst og melodi til, meiner initiativtakar Øyvind Strand. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

– Noregs musikkorpsforbund og andre foreningar over hele landet har engasjert seg, i tillegg til mange privatpersonar. Eg har blant anna høyrt frå musikarar i Kirkenes. Dette vil folk vere med på, fortel Strand entusiastisk til NRK.

Tidspunktet er 16.00.

Tanken er at folk som ønskjer å delta, kan stå på balkongen, trappa, i hagen eller ta turen heilt ut på gatenivå for å vere med og dele den musikalske augneblinken.

– Kvifor «Deilig er jorden»?

– Det er ein song veldig mange kan tekst og melodi til. Dessutan er det berre tre vers, og ein tekst vi kan samlast om. Dei fleste er vel samde i bodskapen om fred på jord, uavhengig av kva ein trur på eller kvar ein står politisk, meiner han.

– Viktig

Ein av mange som har meldt seg til dugnadsteneste er Ingrid Halle, som sjølv er songar og kyrkjemusikar.

Ingrid Halle, songar og kyrkjemusikar. Foto: Håkon Lie / NRK

– Eg trur det er kjempeviktig at vi kan samlast om noko, no som vi ikkje kan treffast på vanleg måte.

Arrangørane oppmodar òg folk til å dele bilete og video frå dugnaden i sosiale medium, så ein seinare kan hugse tilbake til lysglimta den heilt spesielle jula i 2020.