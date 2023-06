Skal private bedrifter få tene pengar på sjeldne strategiske mineral i Noreg?

Eller er dette ei så viktig næring at staten må ta over produksjonen?

For Raudt er svaret soleklårt.

– Me kan ikkje risikere at desse viktige minerala hamnar i kinesiske selskap, eller andre store globale selskap, seier Tobias Drevland Lund som stortingsrepresentant for Raudt.

Stortingsrepresentant frå Telemark Tobias Drevland Lund (R) vil ikkje sjå at norske mineralverdiar forsvinn til private selskap i utlandet. Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Han står i spissen for eit nytt forslag som Raudt vil fremje i Stortinget. Dei vil opprette eit statleg gruveselskap som skal drive eventuelle gruver på Fen.

I dag er det private selskap som undersøker bakken på Fensfeltet.

– Skal ikkje private bedrifter få ta del i dette?

– Me registrerer at både kommunen og fylkeskommunen ønsker at staten skal tyngre inn, og det tek eg som eit signal på at me må få på plass eit statleg selskap, seier Lund.

Fensfeltet i Nome kommune husar høgst sannsynleg Europas største førekomst av sjeldne jordarter. Metall som er avgjerande for å produsere framtidas teknologi.

Metalla er kjend som Rare Earth Elements (REE).

Det er ikkje mogleg å produsere korkje elbilar, mobiltelefonar eller forsvarsmateriell utan desse metalla. Europa er desperate etter å bli meir sjølvforsynte på dette området.

Fryktar Kina

I dag har Kina så å seie monopol på produksjonen av sjeldne jordarter.

Nome kommune fryktar kinesiske interesser kan prøve å kuppe gruvedrifta på Fensfeltet. Noko dei varsla omverda om i slutten av mai i år.

Ordføraren i Nome kommune har lenge bedt om hjelp frå sentrale styresmakter.

– Det handlar først og fremst om å få sikra eit norsk eigarskap, seier ordførar Bjørg Tveito Lundefaret (Ap).

Ordførar i Nome kommune Bjørg Tveito Lundefaret (Ap) framfor ein av boreriggane på Fensfeltet. Foto: Martin Tortveit / NRK

I tillegg håpar Lundefaret eit statleg eigarskap vil føre med seg økonomiske musklar. For det blir dyrt å få på plass gruver på Fen.

Ønsker private aktørar

Lundefaret vil ikkje gå like langt som Raudt. Ho meiner det ville vore bra om private aktørar kunne drive saman med staten. Likevel er ho positiv til Raudt sitt forslag.

– Me er glade for alle forslag som løftar Fensfeltet, og håpar på ein god debatt i Stortinget, seier ordføraren.

Høgre er derimot ikkje tilhengarar av eit statleg mineralselskap.

– Staten har avgrensa med kompetanse på dette. Ein burde heller støtte aktørane som er i gang no, seier Stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand (H).

Mahmoud Farahmand er stortingsrepresentant for Høgre frå Telemark. Foto: Martin Torstveit / NRK

– Men kva med frykta for kinesisk oppkjøp?

– Viss tryggleiken er ei bekymring så har me eit lovverk som regulerer dette.

Dei to private gruveselskapa som driv på Fensfeltet i dag har tidlegare opplyst til NRK at dei treng større økonomiske musklar for å kome i mål, men at dei ønsker å drive gruver sjølve.

Denne veka kom nyheita om at det eine selskapet også er eitt skritt nærare å bevise at det er økonomisk lønnsamt med gruver på Fen.

Ventar på strategi

Næringsminister Jan Christian Vestre ville ikkje stille til intervju om denne saka.

Men han har tidlegare uttalt til NRK at eit statleg mineralselskap vil vere lite sannsynleg. Han ønsker private investeringar i det grøne skiftet.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) la inn ekstra pengar til mineralsatsing gjennom revidert nasjonalbudsjett. Men mineralstrategien hans er enno ikkje på plass. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Når det gjeld Raudt sitt forslag svarar statssekretær Anne Marit Bjørnflaten (Ap) dette i ein e-post:

– Me vil snart presentere regjeringa si mineralstrategi. Her vil me vise kva grep me foreslår for å handtere utfordringane med råvaretilgang for Noreg, for å leggje til rette for auka utvinning av kritiske råvarer i Noreg, og korleis vi vil jobbe for å sikre robuste verdikjeder.

Mineralstrategien var varsla før jul, men har enno ikkje kome på plass. NRK erfarer at strategien blir lagt fram onsdag denne veka.

Har forventningar

Arbeidarpartiordføraren i Nome er utolmodig og vil sjå handling frå eiga regjering.

– Eg vil ha staten meir på banen, og eg har forventingar til det, seier Lundefaret.

Kommunen skal no i gang med å finne areal som kan nyttast til fabrikk og deponi på Fen.

Dei som bur i bygda er spente på kva framtida vil bringe: