Vil dumpe snø i private hager – og det er faktisk lov

Snøen har lavet ned på Østlandet den siste tiden. Om det fortsetter kan en del av snøhaugene nå bli liggende.

Årsaken er at det er ekstremt lite miljøvennlig å kjøre snøen vekk, ifølge Vestfold og Telemark fylkeskommune. De står for brøytingen av fylkesveier og langs sykkel- og gangstier.

Nå tar de noen grep for å prøve å unngå å frakte snøen bort.

– I enkelte tilfeller vil dette innebære at snø kan bli frest inn i private hager, sier seksjonsleder Trond Haugstad.

Og det er noe huseiere må akseptere, mener han.

Trond Haugstad er seksjonsleder for drift og vedlikehold i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

– Dette er noe vi ikke ønsker å gjøre, selv om det er hjemlet i loven. Men det er en mer miljøvennlig måte å håndtere snøen på enn å kjøre den vekk.

Det er også nødvendig for at de skal nå klimamålene de har satt, mener fylkeskommunen.

Bekymret for hagen

I NRKs kommentarfelt på Facebook er det mange som reagerer på det miljøvennlige grepet.

Flere skriver at de ikke vil ha søppel, veisalt, sneiper og hundebæsj inn i sin hage.

«Nei takk. Når strøsand og grus kommer, blir plenen dårlig og vinduer knust. Dårlig idé», skriver en.

Dag Henrik Bråtane synes det er en ulempe at brøyteansvarlige vil sende snøen i private hager. Foto: Privat

Dag Henrik Bråtane er en av dem som sier sin mening i kommentarfeltet. Han mener dette er en ulempe for hageeiere.

Han har bærbusker i hagen sin i Horten, og liker å høste og ta vare på dem. Bråtane er redd snøen som freses inn i hagene, kan bryte ned og brekke i stykker buskene.

I tillegg tenker han på all grusen som kommer på gressplenen.

– Når våren kommer er det mye jobb for å få fjerna dette.

Plassmangel

Frem til 2014 ble mye av snøen som har ligget en stund, dumpet i sjøen eller elver i Norge. Etter det har forurensningsmyndighetene satt ned foten på grunn av miljøskader.

Men det er heller ikke lett å finne andre egna steder å dumpe snøen. I dag brøytes snøen i hauger i større kryss og mindre plasser i nærheten av der det brøytes.

– Men er det bedre at privatpersoner får forurensa snø på plenene sine enn at det kjøres på sjøen?

– Det er i hvert fall ikke mer forurensende å flytte snøen noen meter. Når man får store mengder, konsentrert og samla snø fra ulike steder, er det nok større risiko for forurenset snø. Men rett ved siden av der snøen er samlet sammen, anser vi snøen som mer forurenset enn der den lå, svarer Haugstad.

Han forstår at folk kan frykte for trærne, buskene og gjerdene, men at de skal ta ansvar hvis noe blir ødelagt.

– Men det skal tåle at det kommer lett, fresa snø på det.

For 10–15 år siden var det ganske vanlig å frese snøen inn i private hager, ifølge Haugstad.

– For de som ikke er så vant til det, så kan de ta det med ro. Vi skal fare nennsomt fram, og vi skal ha en god dialog med dem som synes dette er for ille.