Vil at flere skal gjøre som Charlotte

– Er det ikke bare menn som driver med det?

Ofte får Charlotte Stang høre det spørsmålet når hun sier hva hun utdanner seg til.

– Det er litt kjipt å få sånne reaksjoner. Men det gir meg også motivasjon til å motbevise den tankegangen, sier 22-åringen.

Om bare noen måneder starter hun arbeidslivet til sjøs som maskinist. Jobb har hun allerede sikret seg.

DIGITAL LÆRING: Charlotte Stang sjekker alt som sjekkes kan i dette digitale maskinrommet på USN. Foto: Vegard Lilleås / NRK

Men mange kvinnelige kollegaer kan hun ikke vente seg å få.

Vil ha flere jenter til teknologifagene

Det er et enormt behov for ingeniører og tekniske fagarbeidere i norske bedrifter.

Ifølge kompetansebarometeret til NHO for 2022, manglet bedriftene over 10.000 nyansatte innenfor disse områdene. Dette er fagområder hvor kvinneandelen er lav.

– Det er et skrikende stort behov for ingeniører. At jenter også går den veien er veldig bra og viktig. Det trenger vi, sier rådgiver Hege Pflug i NHO Vestfold og Telemark.

SATS PÅ JENTER: Karriereveiledning, mer informasjon og fokus på hvilke muligheter som finnes for jenter i teknologibransjen, er viktig, sier Hege Pflug i NHO. Foto: Vegard Lilleås / NRK

Selv om den fremtidige arbeidsplassen hennes er mannsdominert, blir ikke Stang skremt av det.

– Det endrer ingenting for meg. Det viktigste er at man synes det er gøy og interessant.

Kun 2–3 prosent av alle som driver med innenriks og utenriks sjøfart med gods, på skip, er kvinner.

På slepebåter er 99 prosent menn, mens for kysttrafikk med passasjerer er kvinneandelen noe høyere. Det viser en rapport fra Høgskolen i Innlandet om likestilling og mangfold i maritim næring og utdanning.

Fra lærer til maskiningeniør

En annen som lot seg friste av teknologistudier er Lise Trehjørningen. 27-åringen er allerede utdannet som lærer, men har byttet yrkesvei.

Nå er hun i gang med å utdanne seg til maskiningeniør. Et yrke som mange misforstår, ifølge Trehjørningen.

– Veldig mange tenker at maskiningeniører bare jobber med maskiner eller fikser ting, men det er en misoppfatning, sier hun.

PROSJEKT: Lise Trehjørningen og medstudentene bygger og programmerer en autonom båt. Foto: Vegard Lilleås / NRK

– Det er så mye mer. Kreativitet, tekniske tegninger, finne løsninger og lage ting. Jeg synes det er kjempegøy!

Litt mindre enn en tredel av alle som fikk plass ved slike studier på universitetene i fjor var kvinner, ifølge Database for statistikk om høyere utdanning.

Pflug i NHO synes det er veldig positivt med unge kvinner som går litt utradisjonelle veier.

– De viser at det er mulig, og ikke minst gøy, å gå den veien om interessen er der.

Hege Pflug (til venstre) synes det var svært interessant å høre Lise Trehjørningen og Charlotte Stang fortelle om hvorfor de som unge kvinner vil bli henholdsvis maskiningeniør og maskinist.

Attraktive for arbeidsgiver

Det beste for arbeidsmiljøet er å ha både kvinner og menn om bord, mener Tor Magne Kokvold. Han jobber i maritim HR-avdeling i Color Line.

– Vi ønsker mangfold på skipene våre. Det gjør godt for dynamikken å få inn kvinner i tradisjonelt mannsdominerte yrker.

Men når det skal ansettes nye folk er det relativt få kvinner å velge blant.

– Vi håper flere og flere kvinner søker seg til disse utdanningene og yrkene. Kompetansen er like god hos begge kjønn, sier Kokvold.

3D: Det er mye 3d-modellering når man driver med produktdesign. – Og jeg elsker det, sier Lise Trehjørningen. Foto: Vegard Lilleås / NRK

15. april går søknadsfristen for høyere utdanning ut. Lise Trehjørningen er også klar i sin oppfordring til kvinner som er usikre på om de skal velge litt utradisjonelt.

– Hvis du synes det er spennende, så kjør på. Jenter er underrepresentert, og interessen og behovet til bedriftene for å få inn damer er stor, og vi tenker kanskje litt annerledes enn menn.