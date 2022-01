Vi sover mer, men dårligere under pandemien

Fuglene har for lengst stått opp utenfor Greveskogen videregående skole i Tønsberg. Det har også to av årets russ, Martin og Kristian.

Men så veldig lang natt, har de ikke hatt.

– Akkurat i natt har jeg sovet ganske dårlig, faktisk. Jeg la meg litt sent. Det ble lekser fordi jeg utsatte det i går, sier Martin Marthinsen. Og innrømmer raskt at det gjelder svært mange netter.

Sover fem-seks timer

Ny forskning fra 14 land viser at de fleste har fått litt ekstra tid på øyet under koronapandemien.

– Under pandemien har det ikke vært lang skolevei med hjemmeskole. Da sov jeg mer og følte meg mer klar i hodet, sier Kristian Hafell.

Over 22.000 deltagere har svart på et spørreskjema om søvnen sin før og under pandemien.

Studien viser at 5 prosent sover bedre, men det har også vært 10 prosent eller mer forverring i søvnkvalitet.

Kameratene i Tønsberg kjenner seg igjen i at det blir for lite god søvn, selv om de har et mål om åtte timer hver natt.

– I realiteten så er jeg nede og nikker på fem-seks timer, ja, sier Martin Marthinsen.

TAS IGJEN I HELGENE: Martin Marthinsen og Kristian Hafell er enige i at det blir for lite god søvn i løpet av skoleuken. Men i helgene tar de igjen søvnen. Foto: Randi Nørstebø / NRK

Risiko for sykdom

For lite søvn kan føre til sykdom og plager. Rekken er lang og omfatter blant annet angst, depresjon, overvekt, diabetes, hjertekarlidelser, kreft og demens.

Professor og søvnforsker Bjørn Bjorvatn ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er nestleder for studien.

Han sier at ungdommene fikk følge sin egen døgnrytme i større grad i starten av pandemien. Selv om de sov litt lenger om morgenen, hjalp ikke dette på helsa til ungdommene.

– De har jo et stort søvnunderskudd i ukene. Men likevel hjalp ikke litt mer søvn, siden mange fikk mer av bekymringer, sier Bjorvatn.

Trenger dyp søvn for å lære

For lite god søvn har mye å si for læring og skolearbeid. Psykolog Tomas Myklebust er spesialist i klinisk nevropsykologi og opptatt av å gi folk bedre søvn.

Han sier vi bør få alle tre søvnfasene, den lette, den dype, pluss REM-søvnen. Og for de unge er dyp søvn svært viktig.

– Ungdom har behov for alle søvntypene, men i alle fall i en læringssituasjon så er dyp søvn viktig for å huske det man har lært.

Men det kan være vanskelig i en fase av livet hvor hjernen virkelig får kjørt seg. I fjor sommer meldte NRK at det har vært en dobling av sovemiddelbruk blant ungdom.

Hvile, ikke sove

Han sier det er mange faktorer som bidrar til å ødelegge søvnen.

– Ungdomstida er for mange den mest krevende fasen i livet fordi det blir stilt så enorme kognitive krav.

Myklebust vil la hjernen få litt hviletid midt på dagen, men sier vanlig soving kan gå på bekostning av nattesøvn.

– Vi gjør oss veldig sårbare når all søvn skal skje på natta. Vi gir hjernen fryktelig mye stimuli hele dagen fra vi står opp til vi legger oss. Og så gir vi hjernen kun natta å hvile på.

– Skulle vi hatt siesta?

– Vi vet i alle fall at intervalltrening er veldig bra for å bygge fysisk styrke, sier Myklebust og slår et slag både for avspenning og powernapping på dagtid.

– Hjernen ville fungert best om den fikk litt intervalltrening den også – med stimuli, hvile og så stimuli.

Her er Tomas Myklebust sine beste tips til ungdom som vil sove godt:

Sørg for at soverommet er stille, mørkt og kaldt Eksponer deg for dagslys tidlig på dagen Gjør rolige aktiviteter på slutten av dagen, ikke aktiver hjernen