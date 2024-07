De har funnet fram cowboyhatten, hilser på alle de møter og synger med på favorittlåtene.

Gjengen til Camilla Hetland Visted beskriver seg selv som en Seljord-familie og kommer tilbake hvert år for å møte hverandre igjen.

– Jeg er kanskje litt friere enn ellers, sier Camilla Hetland Visted.

Det stemmer godt overens med funnene til festivalforsker Aksel Tjora:

Vi forandrer lynne når vi går fra hverdagsliv til festivalliv

SKLIE: Camilla og venninnene slenger seg på en såpeglatt plastduk. Foto: Christine Ringdahl Karlsen / NRK

(Bildesveip nederst i saken)

Vi er mindre reserverte

På festival er det normalt å snakke med folk i dokø, noe vi nordmenn ellers ville vært for reserverte til å gjøre.

– Festival er en slags sosial unntakstilstand. Jeg mener festival er godt for vår psykiske helse, sier Tjora.

FESTIVALFORSKER: Aksel Tjora er professor i sosiologi ved NTNU og har forsket på både store og små festivaler. Foto: Privat

Det er i all hovedsak to grunner til at vi drar på festival, skal vi tro sosiolog Tjora:

Vi liker musikken og det sosiale.

Det er festivaldeltakerne Frank og Robert enig i.

– Det er stemninga vi kommer for – det sosiale.

EGEN STEMNING: Frank Kleppe og Robert Støle mener det er en helt spesiell stemning her på festivalen. Foto: Christine Ringdahl Karlsen / NRK

Mange NRK har møtt har vært på Countryfestivalen i årevis og har ingen planer om å slutte med det.

– Det er morsomt å høre dette. Det bekrefter mye av det vi har funnet ut: Folk liker countrymusikk og folk liker å campe sammen med en hel gjeng år etter år, sier festivalforskeren.

25.000 besøkende

Countryfestivalen på Seljord er Nordens største countryfestival. Den starta i 1998 og har ca. 25.000 årlige besøkende.

Og siden vi er litt ekstra sosiale, frie og glade på festival – her får du en stemningsrapport i bilder: