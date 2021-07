– Dette er et krevende og langvarig arbeid. Det er veldig mange komponenter som skal byttes ut, forteller pressevakt Britt-Johanne Wang i Bane Nor til NTB.

Bane Nor kommer med ny oppdatering mandag 2. august kl. 12:00.

Branner

Tirsdag slo lynet ned i Sandefjord stasjon og førte til brann i et teknisk rom i kjelleren. Det ble også observert flere branntilløp langs selve jernbanesporet.

Også en kjøreledning falt ned og ødela strømtilførselen til toglinjene fra Stokke og sørover.

Et politihelikopter fløy lavt over skinnegangen fra Sandefjord til Larvik for å skaffe oversikt over situasjonen.

– Slik vi har forstått det per nå, har det vært et lynnedslag i hovednettet til toglinjene som har medført at det har blitt overspenning. Det har vært brann eller røykutvikling på fire steder, på jernbanestasjonen her i Sandefjord og på tre sikringsskap i forbindelse med toglinjene, sa politiets innsatsleder på stedet, Espen Solemdal, til NRK i 12.15-tiden.

Det ble ikke meldt om personskader i forbindelse med brannene.